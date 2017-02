Rengo cayó goleado en Concepción

Fernández Vial desnudó al equipo de Luis “Flaco” Medina, consiguiendo así un contundente 4-1.

En el marco de la décimo tercera fecha del torneo de la Tercera División A, Deportes Rengo se trasladó hasta la región del Bío-Bío, y no le fue nada de bien.

Los Oro y Cielo fueron desnudados por Fernández Vial, y terminaron cayendo por 4-1, resultado que los hace descender un par de lugares en la tabla, y que, de paso, lo aleja de los puestos de avanzada.

En el partido, los aurinegros pasaron arriba tempranamente. En los 15’, Guillermo Avello colocó el 1-0 tras aventajar a los defensores centrales renguinos y con golpe de cabeza abrió la cuenta. En los 30’ restantes de la primera parte, ambos elencos intentaron, pero el marcador se mantuvo igual.

Tras el descanso, nuevamente fue Vial el que impuso sus términos. En los 53’, José Isla colocó el 2-0, y en pocos minutos, se le vino la noche a los de nuestra región. En los 56’, el meta Eduardo Miranda evitó el tercero al contener un lanzamiento penal servido por José Isla, pero el ex O’Higgins, Cobresal y Colchagua no logró evitar el 3-0 conseguido por Felipe Herrera, en los 58’.

Posteriormente, y sobre el final del encuentro, dos tantos más. Primero fue Ulises Castagnoli para colocar el 4-0, y sobre la hora, Álex Díaz mediante tiro desde los doce pasos, anotó el descuento para Deportes Rengo.

Con el 4-1, se sentenció una dura derrota para el cuadro azul y amarillo que, en la próxima jornada (la 14) recibirá a General Velásquez en el estadio Guillermo Guzmán.

CHIMBARONGO TAMBIÉN CAE

Otro que no la pasó nada bien fue Chimbarongo FC. En un partido donde, como lo dijo su técnico Fred Gayoso, no les salió nada, los verdes del Mimbre cayeron 0-2 frente a Provincial Talagante.

En este duelo, los brujos aprovecharon dos contragolpes para asegurar un duelo donde, los locales, se generaron ocasiones, pero no le apuntaron al pórtico.

Con la derrota, los chimbaronguinos quedaron rezagados en el torneo, y en la próxima fecha deberán viajar hasta Concepción para visitar a Fernández Vial.