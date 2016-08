Alcalde de Graneros reiteró las exigencias vecinales al nuevo presidente de EFE

En una reunión que no estaba agendada pero que se impulsó desde Graneros, el alcalde Claudio Segovia y el nuevo presidente del directorio de Ferrocarriles del Estado, Germán Correa, discutieron diversos temas que atañen a la comuna y que dicen relación, principalmente, con los cruces ferroviarios.

“Vinimos en primer lugar, a presentarnos y conocer al recién nombrado presidente de EFE. Para nosotros, es muy importante conservar las excelentes relaciones que cultivamos con Jorge Inostroza (ex mandamás), y continuar con el proceso para concretar el proyecto desnivelado en avenida La Compañía y los pasos en Santa Ana y Gabriela Mistral”, dijo el edil de la “Nueva Ciudad”.

De igual modo, la máxima autoridad comunal, explicó la urgente necesidad de finalizar las etapas legales, que tienen detenida la iniciativa, “porque desde nuestra parte, hemos cumplido con todo lo que se exigió. Insólitamente nos dijeron en la última fase (adjudicación licitación), que no había recursos para construir el paso bajo nivel en La Compañía. Eso nos hizo enfrentar un escenario que no teníamos planificado”.

Para concluir, el jefe comunal, destacó la buena recepción de Germán Correa y su disposición a resolver los problemas históricos de conectividad en Graneros. “Me encontré con una persona abierta a debatir y escuchar. Que se comprometió a dar respuesta a las demandas vecinales. Confiamos en su palabra y en sus gestiones para destrabar este conflicto”, expresó Segovia.