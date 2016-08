Pablo Calandria, tras su lesión: “Soy optimista, independientemente de lo que me haya pasado

El histórico jugador de O’Higgins, estuvo el fin de semana en el estadio El Teniente apoyando a sus compañeros, y aprovechó para comentar el duro momento que le ha tocado vivir tras sufrir una fractura.



Corrían los primeros minutos del partido de ida de la Copa Sudamericana frente a Montevideo Wanderers en Uruguay. Un largo centro intenta ser capturado por Pablo Calandria, pero el delantero cae de muy mala manara el césped del estadio Luis Franzini.

A la distancia, parecía un golpe más, pero cuando el goleador se puso en la vertical, intentó regresar al campo, y no dio más. Los médicos del club, y el propio jugador, de inmediato comprendieron que no era cualquier lesión. Lo más rápido posible lo trasladaron hasta un centro médico, y se confirmó la lesión: fractura de peroné.

Desde ese momento, han pasado 11 días y, ya intervenido quirúrgicamente, Calandria reapareció el sábado en el Estadio El Teniente para presenciar la victoria del equipo contra Deportes Temuco.

Con su habitual sonrisa, el trasandino -que está en proceso de nacionalización-, se detuvo para conversar con El Rancagüino y entregar sus impresiones tras sumar sus primeros días de una larga recuperación.

Sobre lo que vivió, y teniendo en cuenta que esta fractura es la segunda afectación de gravedad que sufre vistiendo la casaquilla de O’Higgins, el atacante manifestó que “yo siempre fue optimista y soy optimista independientemente de lo que me haya pasado, y siempre voy para adelante”.

Con un buen rendimiento, en lo local como en lo internacional, y solo habiendo jugado 54 minutos por ambos certámenes, Calandria destacó que “nunca es un buen momento para lesionarse, me tocó en este momento y hay que afrontarlo, hay que verlo con buena expectativa, que el equipo ojalá siga bien y llegar para el final, que es lo mejor”.

El sábado, en el mundialista, sus compañeros ingresaron al campo de juego con una polera con la leyenda “Fuerza Pali”. Un gesto agradecido por el jugador, y que también se expresó en las redes sociales por parte de los hinchas. Aquello, dijo, es importante, ya que “siempre la gente me ha apoyado, ha estado conmigo. La verdad que he de agradecer todo el apoyo de mis compañeros, de los dirigentes”. A su vez, sentenció que “la verdad que, en ese aspecto, no tengo nada que decir y agradecer a todos”.

Finalmente, y con el ánimo muy bueno, Pablo Calandria destacó que su optimismo seguirá igual, “eso no va a cambiar” y que su vuelta a las canchas “depende de que el hueso se junte nada más”.

Se espera que el goleador vuelve a fines de octubre o comienzos de noviembre para sumarse nuevamente al conjunto de Cristián Arán.