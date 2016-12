Tinguiririca fue tercero en Libcentro tras caer contra Los Leones

Los Energéticos dieron batalla a los nuevos monarcas de la serie donde, el vicecampeón terminó siendo la U de Concepción.



Ricardo Obando

Se terminó la Libcentro 2016. Tinguiririca San Fernando, que llegó a La Serena para defender la corona que obtuvo el 2015, no pudo retenerla. Los dirigidos por Cipriano Núñez intentaron superar al Colegio Los Leones en la final del certamen, pero los de Quilpué fueron más efectivos a la hora de definir el encuentro.

La derrota de 70-74 frente a los felinos, de paso, dejó a TSF con el bronce, luego que, a primera hora de la última jornada, la U de Concepción venciera a Puente Alto, en un entretenido juego que se definió sobre la chicharra.

En lo que respecta al juego mostrado por los sanfernandinos en el último encuentro del primer semestre, este se vio muy alejado a lo que mostraron durante la temporada. En los primeros seis minutos y medio no anotaron ningún punto, lo que aprovechó Los Leones para adelantarse y terminar cerrando el primer cuarto por 18-10.

Las cifras, que no se acortaron demasiado en los dos cuartos siguientes, hicieron ver a los blancos muy bajos, sin presionar la salida de Leones, y, además, con escasos porcentajes de conversión.

Al último parcial, los adiestrados por Claudio Jorquera aventajaban a San Fernando por 13 puntos, distancia que parecía irremontable, pero ahí despertó Tinguiririca. En dos minutos de juego se anotaron un parcial de 12-0, dejando el partido 58-57, es decir, abierto hasta el final. Inclusive, los sanfernandinos llegaron a estar arriba por cuatro enteros (67-63) a falta de 03:35 para el final.

A esa altura, los Energéticos estaban a solo seis puntos el título, pero a 02:13 llegó la jugada clave, y que terminó definiendo el encuentro. Franco Morales cobró su quinta falta personal, por lo que debió abandonar y ahí se derrumbó TSF. Los Leones aprovechó el golpe y terminaron por ganar 70-74, resultado que les dio la corona, y de paso, su clasificación a la Copa Chile.

De esta manera, culminó el primer semestre para Tinguiririca San Fernando, pero al margen de lo que ocurrió en La Serena, el objetivo principal de esta parte del año se cumplió, clasificar nuevamente a los colchagüinos a la Liga Nacional de Básquetbol, instancia donde deberán sumar a nuevos elementos, que reemplacen a Franco Morales y Juan Abeiro, sus dos mejores jugadores que emigran, uno al sur (Morales) y el otro a Argentina (Abeiro).

Ahora bien, a Morales se le hizo una oferta para tratar de retenerlo, y el caso del trasandino ya está cerrado. Además, se informó desde el club que esta semana se iniciará la evaluación respectiva a todos los estamentos deportivos, incluyendo al cuerpo técnico que encabeza Cipriano Núñez.