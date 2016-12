Unión Española asoma en el horizonte celeste

El sábado por el torneo de Apertura y también rivales en Copa Chile, los hispanos seguirán bien presentes en la agenda de O’Higgins.



Ricardo Obando

O’Higgins, tras su victoria frente a Deportes Temuco, comenzó ayer la preparación de cara a lo que será su próximo partido por el torneo de Apertura.

Los celestes, visitarán el sábado a las 20 horas a Unión Española en el estadio Santa Laura, en uno de los partidos de la fecha. Los dirigidos por Cristián Arán marchan en el tercer lugar, con ocho puntos, mismas unidades que tienen los de Martín Palermo. Es decir, será un duelo de invictos.

Sobre este lance, el capitán del Capo de Provincia, Albert Acevedo, aseguró que “tenemos un próximo desafío, el fin de semana, y debemos enfocarnos en lo que viene”.

Y, la Unión, no solo será el rival venidero, sino que también fue sorteado como el emparejamiento en la segunda ronda de la Copa Chile. Ayer, en Quilín, se efectuó la ceremonia donde conoció los cruces en este certamen. Ahí, O’Higgins nuevamente se verá las caras con los hispanos, primero en Santiago para definir luego en Rancagua.

Respecto a las fechas, estas recién serán dadas a conocer hoy, no descartando que las llaves comiencen a desarrollarse durante la fecha FIFA de la próxima semana, cuando Chile enfrente por las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2014 a Paraguay en Asunción y a Bolivia en el estadio Monumental.

Es decir, los celestes tendrá complejos desafíos por delante, y como lo dijo el capitán Acevedo, “nos quedan dos competencias y esperamos responder”.

LOS DEMÁS

Las otras llaves de la segunda ronda de Copa Chile, tendrá las siguientes parejas, donde los segundos citados definirán en su estadio: Palestino vs Everton; Universidad de Concepción vs San Luis; Audax Italiano vs Deportes Copiapó; Huachipato vs Colo-Colo; Cobreloa vs Deportes La Serena; Universidad Católica vs Deportes Temuco; e Iquique vs Universidad de Chile.