Dan el vamos al plan de seguridad en Pelequén por festividad de Santa Rosa

– Serán más de cien los funcionarios de Carabineros que trabajarán en Pelequén hasta el 4 de septiembre. Los días 29, 30 y 31 de agosto está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.



Fernando Ávila Figueroa



Hasta la localidad de Pelequén llegaron ayer miércoles diferentes actores que serán parte fundamental en el buen desarrollo de una de las festividades religiosas más importantes del país, Santa Rosa de Lima.

Carabineros, Seremía de Transportes, Conaset, Municpio de Malloa, entre otros, llegaron hasta el frontis del Santuario para dar a conocer todo lo relacionado con las medidas de seguridad que se adoptarán a partir de este viernes 26 de agosto, fecha en la el comercio tiene autorización para instalarse en la Avenida Santa Rosa.

En conversación con el alcalde de la comuna de Malloa, Luis Barra, dio a conocer que habrá un trabajo conjunto con las autoridades que desempeñarán funciones en la festividad de Santa Rosa, especialmente en lo que se refiere a la fiscalización, recalcando que para ellos es fundamental lo que pueda aportar el Párroco del Santuario, Padre José Miguel Ortiz.

Barra destacó que no habrá comercio ambulante, así como los permisos ya están vendidos en su totalidad, sumando un total de más de mil 500 permisos para poder comercializar en la principal Avenida del pueblo.

Para el seremi de Trasporte, Francisco Lara, existe un plan especial para la festividad, donde se espera realizar un 15% más de fiscalizaciones en comparación al año 2015, donde se fiscalizó en más de 240 ocasiones. A ello se suma que la recomendación para los visitantes es que usen transporte público debidamente autorizado, mientras que quienes se trasladarán caminando o en bicicleta, lo hagan ojalá con luz de día, utilizando elementos reflectantes por los lugares señalados por la Ruta del Maipo con el fin de evitar accidentes.

Francisco Lara añadió que han autorizado modificaciones de trazados, para extender dichos trazados hacia Pelequén, por lo que se fiscalizará que no existan servicios de transporte irregulares. Es así como se ha autorizado el 50% de la flota de cada línea que ha solicitado modificación de trazado desde Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, Rengo, Malloa, y Requínoa.

Para quienes se trasladarán caminando, la recomendación es hacerlo en contra la dirección del tránsito, enfrentando los vehículos con elementos reflectantes. Las fiscalizaciones comenzarán a partir de este fin semana y se extenderán hasta el domingo 4 de septiembre.

Por su parte, la Jefa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte, Paula Flores, sostuvo que las fiscalizaciones al transporte se extenderán desde mañana 26 de agosto especialmente en los servicios de transporte especiales, para que así lo peregrinos puedan llegar a la festividad. Añadió que las fiscalizaciones también se harán a los servicios interurbanos que se detienen en Pelequén, y que se espera transporten a miles de personas.

Se colocará especial énfasis en los estacionamientos que no están habilitados, recordando que el año 2015 se realizaron 247 controles, cursando 57 infracciones, las que en su mayoría tenían relación con estacionarse en lugares prohibidos.

Hizo un llamado a que la comunidad utilice los servicios autorizados, tanto urbanos como rurales para llegar de manera segura, una vez en el lugar si es necesario serán fiscalizados para corroborar que cumplan con los permisos y la condiciones técnicas de seguridad. “Un llamado muy importante a la gente que llega caminando o en bicicleta para que utilicen los lugares que están habilitados para ellos. No hay que olvidar que cuando hemos tenido accidentes y fallecidos han sido de peatones, por lo que hay que circular por los lugares que están habilitados, y en ningún caso, dejar a los niños libremente”, dijo Paula Flores.

Para el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General, Omar Gutiérrez Gámbaro, este año la institución le ha colocado especial énfasis a la festividad para así no tener situaciones que lamentar, ordenando el comercio, y llevando a cabo reuniones de coordinación con la concesionaria de la ruta.

La autoridad policial indicó que serán más de cien los funcionarios de Carabineros que trabajarán en Pelequén hasta el 4 de setiembre, a diferencia de otros años donde la cifra supera los ochenta funcionarios, quienes comenzaron sus servicios a contar de ayer miércoles. Aseguró que el tener que sacar a personal de algunas reparticiones no descuidará el trabajo que a diario desarrollan en las comunas de la Región de O’Higgins.

El General, Omar Gutiérrez Gámbaro, recordó que los días 29, 30 y 31 de agosto está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, situación que asegura harán cumplir como corresponde.