Dirigentes sociales de Rengo se reúnen para ceremonia de cierre de “Capacitación de Organizaciones Sociales”

El fin de semana, se reunieron cerca de 300 dirigentes de diversos ámbitos, de juntas de vecinos, de organizaciones comunitarias, deporte, cultura y talleres laborales, entre otros.

“No hay sector rural, no hay villa ni población que no tenga una representación de la importancia que significa ser presidente de una junta de vecinos. Al ingreso yo decía que era muy importante que las autoridades de turno trabajen a la par con nosotros durante todo el año”, mencionó el alcalde, Carlos Soto. Frente a las muestras de cariño y apoyo expresó que “sólo me queda decirles, que me siento feliz, muy contento del trabajo que hemos desplegado durante este tiempo, con cada uno de ustedes en distintas circunstancias, por distintos proyectos o por diferentes motivos, pero en este tiempo he podido ver que el tejido social de esta comuna es realmente maravilloso”.

Los dirigentes no quedaron fuera de las palabras del alcalde, el cual fue ovacionado por los asistentes a la ceremonia. “Yo puedo decirles solamente que sigan ejerciendo esta labor tan linda que es ser dirigente social, que sigan generando progreso y bienestar para sus sectores, aunque no siempre sean reconocidos”, agregando que “la comuna necesita gente como ustedes y creo que mi mayor alegría en todo este tiempo ha sido poder sentarme con ustedes, conocer su realidad y sin violencia de ningún tipo. En nuestra comuna nadie sobra ni está demás y cada una de las personas que están aquí, creo que son merecedores de sentirse partícipes activos de la profunda transformación que hemos realizado durante estos 4 años en la comuna de Rengo. A fin de año, cuando tenga que entregar mi cargo, lo vamos a hacer con dos características muy claras y ustedes son parte de eso con la frente en alto”, afirmó la máxima autoridad comunal.