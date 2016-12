O’Higgins se unirá en 2017 al nuevo Sistema de Admisión Escolar

– Este año será la última oportunidad en que los colegios de O’Higgins que reciben subvención estatal, usen tómbola u otro sistema de admisión igualitaria. A partir de agosto de 2017 se implementará el llamado SAE, una plataforma web nacional que se encargará de realizar el proceso de sorteo. Por su parte, la vilipendiada tómbola vive sus últimos días.

IRENE PADILLA A.

Una verdadera revolución en el sistema de ingreso a los establecimientos subvencionados y municipales es la que comenzará a regir a partir de agosto de 2017, cuando la Sexta Región junto a Taparacá, Los Lagos y Coquimbo se unan al nuevo Sistema de Admisión Escolar, SAE, la prometida plataforma web que se encargará del proceso desde ese momento en adelante.

A partir del 1 de marzo de este año entró en vigencia en todo el país la Ley N° 20.845 que es parte de la Reforma Educacional y que puso fin al proceso de selección de los estudiantes en los procesos de admisión de aquellos establecimientos que reciben subvención del Estado. Si bien durante este año, muchos colegios de nuestra región y del país implementarán sorteos vía tómbola para llenar sus vacantes, al mismo tiempo y de manera gradual, el Mineduc ya puso en marcha el SAE, el que comenzó este 2016 en Magallanes y que gradualmente se irá extendiendo a los largo del país para tener un solo sistema nacional a partir de 2019.

El SAE es un sistema similar al de ingreso al actual de universidades del Consejo de Rectores, sin embargo, no existen pruebas ni requisitos especiales que intervengan en los criterios de admisión. La plataforma, que estará en línea, entregará información de la misión y el plan formativo, entre otros datos, de cada uno de los colegios que forman parte de este sistema, así como de la cantidad de vacantes que ofrecen. De acuerdo a esta información los apoderados, previo llenado del formulario de inscripción de sus hijos, realizarán la postulación, la que estará abierta a los siguientes niveles, dependiendo del establecimiento: Pre Kinder, Kinder, Primero Básico, Séptimo Básico y Primero Medio. Según el Ministerio de Educación quienes sean hijos de funcionarios o hermanos de alumnos del colegio recibirá prioridad, mientras las otras vacantes serán sorteadas por la plataforma.

Al momento de postular cada apoderado deberá seleccionar los colegios de su interés en orden a sus preferencias, y los resultados de sus postulaciones estarán listas algunas semanas después, una vez que el software de la plataforma, realice computacionalmente el sorteo, el que será un evento público. Una vez dados a conocer estos resultados, los padres podrán rechazarlos o aprobarlos y matricular a sus hijos en el colegio donde fueron asignados.

Seremi de Educación: “Nadie podrá objetar este nuevo sistema”

A un año de la puesta en marcha del SAE en O’Higgins la seremía de Educación ya está trabajando para ello. Hace algunas semanas fue creado un Comité Gestor, constituido por diversos organismos como la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones los cuales velarán porque el sistema sea implementado de manera correcta. Así lo detalla el seremi Hernán Castro: “Estamos preocupados de saber qué esta pasado en Magallanes, que es la primera región piloto, para resolver los nudos que allí aparezcan. En este contexto creamos un Comité Gestor para prever todo lo que traerá consigo echar a andar este nuevo sistema de admisión. Como Ministerio a partir de junio del próximo año debiéramos poner en funcionamiento la plataforma y este año comenzaremos a capacitar a una persona de cada colegio para manejar el software”.

Castro a su vez detalla cómo se implementará la nueva plataforma de admisión. “Este sistema comenzará a funcionar con la matricula 2018 y esperamos que la postulación de cada niño sea idealmente a 5 colegios porque eso nos va a permitir una mayor movilidad cuando el sistema eche a correr. Ahora, en el colegio habrán excepcionalidades como los niños prioritarios, los hijos de funcionarios y hermanos de alumnos (no incluye hijos de ex alumnos). Eso implica que luego que sean asignados esos cupos, quedarán vacantes disponibles para el software, y la idea es que el niño postulante quede en alguna de las opciones de su preferencia. Espero que no ocurra, pero puede ser que no quede en ninguno de los cinco colegios y en esa situación el Mineduc le buscará la matricula en un colegio cercano a su casa, ojalá darle dos opciones, pero lo fundamental del nuevo sistema es ir descartando ese interés por solo un determinado colegio”.

El seremi de Educación destaca además que durante este proceso lo que le interesa al Gobierno es que los padres actúen informados, y en ese contexto, los colegios, ya sean municipales o subvencionados, deberán entregar la mayor información posible de los programas que los destacan para que los apoderados seleccionen los establecimientos por motivos que vayan más allá de la reputación: “La información que el padre verá en línea no es solo la misión de un colegio , sino también las características generales de desempeño, los programas de integración, las academias que tienen, es decir, una gama completa que le permitirá tomar una buena decisión. No es solo pensar en el nombre del colegio y para ello también los establecimientos deben comprometerse a entregar información ejecutiva, es decir, fácil de leer y que satisfaga todas las dudas de los padres”, detalla Castro.

Finalmente el seremi destacó que no habrá posibilidades de poner en duda la limpieza del proceso en la asignación de cupos ya que el sorteo seguirá siendo un evento completamente público “En un día y hora acordadas cada colegio echará a andar el sistema de manera pública, con presencia de los padres y apoderados, para que estos vean quienes quedaron. Esto no será entre cuatro paredes, por lo tanto nadie podría objetar el sistema”, sentenció Hernán Castro.



EL ÚLTIMO AÑO DE LA TÓMBOLA

Cuando la Reforma Educacional fue anunciada y con ella el fin de la selección de alumnos en los procesos de admisión a colegios financiados con fondos públicos, varias instituciones subvencionadas del país, cambiaron sus sistemas de selección de pruebas por uno más ecuánime. Para ello comenzaron a usar la vilipendiada tómbola, que si bien fue tomada como una broma o un método arcaico en un principio, hoy, este tipo de sorteo, es un evento asumido por los establecimientos que la usan.

Consultado acerca de la experiencia, el padre Paulo Talep, rector del Colegio El Salvador de San Vicente, uno de los mejores subvencionados del país, explica: “Este es el tercer año en que lo aplicamos, y donde generalmente se complica mucho es para la admisión a Primero Básico porque por ejemplo el primer año teníamos 35 vacantes para la tómbola y 70 postulantes, y así se ha mantenido el interés de los apoderados. Como tienes un colegio con mucha gente ilusionada para que su hijo quede ahí, por las garantías de buena educación, del ambiente escolar que se crea, verás padres desilusionados que dependen de la suerte y para mí eso ha sido muy ingrato, porque a los papás les cuesta comprender por qué este niño sí y su hijo no, cuando a lo mejor hicieron todos los esfuerzos de tenerlos en un buen jardín, y así de alguna forma prepararlos para que vengan aquí al colegio”.

Por su parte, Cristian Toledo, rector del Colegio Nahuelcura de Machali indica que de todos modos la tómbola fue lo más justo:“Primero tiene la condición de que al haber sorteo, se dan las mismas condiciones para todo el mundo entendiendo que la misma ley establece ciertas prioridades como son los alumnos vulnerables, los hermanos de alumnos que están en el colegio e hijos de funcionarios. La parte negativa que tiene de alguna manera, es esta situación de angustia o inquietud que tienen las familias por pasar por un tema así, eso uno lo palpa; y lo otro es que la ley no miró muy bien algunas condiciones como es que eventualmente en un proceso de sorteo puede un hijo entrar y el otro hijo no por el propio sorteo”.

Respecto a los resultados académicos de los menores que ingresan vía sorteo, Hugo Ramírez, director del Colegio Mistral de Las Cabras indica, que aún es anticipado tener ese análisis, cuando los niños pioneros del sistema ingresaron recién este año a Pre Kinder : “ Creo que es prematuro hablar de resultados de los niños por sorteo, pero le puedo contar aquello que señalan las educadoras de párvulos que son las que trabajan con ellos y dicen que vamos a tener resultados más bajos porque los niños que entraron a través de la tómbola no pueden tener un avance más rápido, pero mi opinión es que es muy prematuro emitir estos juicios porque una vez que los niños comienzan a madurar, comienzan a aprender más rápido”.

En ese sentido el padre Paulo Talep del Colegio El Salvador coincide “los cursos que hemos creado con este sistema tienen muy pocas las diferencias y eso permite formar cursos equitativos y los resultados se han ido manteniendo. Aun no podemos decir nada definitivo porque recién en Cuarto Básico vamos a ver el resultado de las mediciones externas, pero por lo menos no se han presentado dificultades”.

Finalmente los directores afirmaron no conocer en profundidad el nuevo Sistema de Admisión Escolar a aplicarse desde 2017, y es por ello que les genera algunas dudas. “Sé que hay una marcha blanca en Punta Arenas y que a nosotros nos tocaría en la admisión 2018 – dice el rector del Colegio El Salvador- que en el fondo es entrar en el sistema único que va repartiendo los alumnos; yo lo encuentro mucho más impersonal, porque si bien no lo conozco mayormente, a mi juicio no daría la posibilidad a lo mejor de que quedaran dos hermanos en el mismo colegio, no sé cómo se presenta ante problemas como ese”, sentencia Talep.



Jefa del proyecto SAE: “El sistema es imposible de manipular”

María Angélica Bosch, es jefa del proyecto de Sistema de Admisión Escolar ( SAE) que se pondrá en marcha en O’Higgins desde el próximo año. La experta explicó a El Rancagüino cuales son las claves operativas del nuevo software, en especial en cuanto a la transparencia del sistema: “La herramienta, que fue desarrollada por el Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile con los más altos estándares de calidad, garantiza la transparencia del proceso y la igualdad de oportunidades para todas y todos los postulantes. Es totalmente segura, a diferencia de las tómbolas, que pueden ser manipuladas y no pueden garantizar la seguridad del proceso. Los software que entregará el Ministerio, se activan con una “semilla” que depende de una ocurrencia aleatoria que no es posible alterar, y por ello es imposible de manipular”.

Respecto a cómo operaran las preferencias de los padres y apoderados apunta que “no existe un límite de establecimientos a los que postular, siempre que sean más de dos, y que es recomendable que postule a la mayor cantidad de establecimientos de su preferencia. En cuanto a si es similar a las postulaciones a la universidad, lo es en cuanto a que usa un ordenamiento, que en este caso es aleatorio, y que se basa en las preferencias manifestadas, que en este caso son las de los padres. La diferencia radica en que en la universidad se ordenan de acuerdo a los puntajes en la PSU, el ranking de notas y el NEM y en el Sistema de Admisión Escolar es el orden aleatorio que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas y jóvenes que postulen”.

Finalmente Bosch se refiere a los niños que recibirán preferencias en los cupos que serán niños prioritarios, los hijos de funcionarios, y hermanos de alumnos. “Todos los estudiantes deberán postular a través del Sistema de Admisión Escolar. Pero el Sistema privilegia la unidad de las familias y por eso considerará criterios de prioridad. Así, si hay hermanos de estudiantes ya matriculados postulando a un curso determinado y el número de vacantes es mayor que el número de hermanos postulantes, todos ellos serán aceptados, pero si hay menos vacantes que hermanos postulando deberá generarse un orden aleatorio para definir cuál de ellos es aceptado. La información debe ser generada por los padres al momento de postular, pero el sistema lo va a verificar en base a la información del Registro Civil”, sentencia.