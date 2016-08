Camioneros protestaran este sábado en peaje Angostura

A un año de la caravana de camiones quemados que llegaron hasta La Moneda, este sábado nuevamente la CNTC hizo un llamado a una movilización con la cual camioneros de todo el país protestaran en el peaje que une Santiago con O’Higgins. Todos demandan al gobierno poner fin a los atentados sufridos por este transporte en La Araucanía.



IRENE PADILLA A.



“Los camioneros de Chile somos una sola familia”, con estas palabras el presidente de la Asociación Gremial de Camiones de Rancagua, Javier Lazcano ratificó el apoyo incondicional del gremio en la Sexta Región a la movilización de transportistas que comenzó ayer jueves cuando una caravana de 10 camiones salieron del sur para protestar por la escalada continua de violencia que sufren en La Araucanía. Así es como representantes del gremio aseguran que camiones de Arica a Punta Arenas se unirán a esta caravana que según, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, esperan lleguen a 150 máquinas las cuales protestaran el sábado en la mañana en el peaje de Angostura.

Las motivaciones de la movilización son claras. El 27 de agosto de 2015 una larga caravana de camiones llegó hasta el frontis del palacio de La Moneda con el fin de llevar a las mismas narices del Gobierno el drama de la violencia que se vive en el sur. A un año de este evento, según el gremio, aún no se ha logrado una solución, por eso la protesta: “ A un año seguimos esperando Señora Presidenta, los camioneros estamos cansados de la delincuencia y el terrorismo”, afirmo Pérez en una rueda de prensa.

Sandra Cabezas , ex dirigenta de la Confederación de Dueños de Camiones y quien estuvo a cargo de gestionar la caravana de camioneros de 2015 en O’Higgins, explica la situación que convoca a esta nueva movilización: “ El ser humano es bien egoísta, y si no le pasa nada no se conmueve porque los colegas del sur, de zonas como Cañete, Valdivia, Temuco, Lautaro están sumamente afectados por grupos armados que abordan los camiones, los amenazan, les roban y queman los camiones, es por eso que ellos quieren hacer un recordatorio que desde hace un año que pasó la caravana de camioneros, y desde esa fecha la Presidenta no ha dado respuesta ni solución a los problemas, por eso ahora lo que ellos quieren es hacer una manifestación para mostrarle a la opinión pública esto”.

Al mismo tiempo, Cabezas se refiere a los supuestos movimientos del Gobierno por quebrar el movimiento: “ En la actualidad existen dos confederaciones, una es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones que es la CNDC y la otra que es la CNTC que es la Confederación de Transportistas de Carga por Carretera, entre estas dos hay una que está más abocada a la zona centro sur y es ahí precisamente donde están los camioneros más complicados. Sin embargo la CNDC, que dirige Juan Araya en Santiago ha sido como bien indolente en ese sentido, la Presidenta (Bachelet) se entiende muy bien con Araya y la Confederación de Dueños de Camiones, porque nadie denuncia los robos, ni la violencia, ni nada, porque la justicia esta pésima, y la gente se ampara en sus seguros y asume las pérdidas, pero de ahí nada reclama”.

Cabezas indica que si bien ella no está dentro del comité organizador de esta movilización, ya que renunció a la CNDC hace un tiempo, de todos modos está “ en contacto permanente con los camioneros por amistad, por un tema personal. Desde el sur sale una caravana de 10 camiones y creo que de alguna manera vamos a tratar de esperarlos en la carretera con banderas como una forma de apoyo, y si necesitan comida, o estacionamientos los colegas van a tratar de proporcionárselos, la idea no es hacer un paro ni causar problemas, sino mostrar una realidad a la ciudadanía que no sale en la prensa y que se vive día a día en el sur”.

Si bien la dirigencia nacional de la CNTC afirma que 150 camiones llegaran hasta el lugar, Javier Lazcano, dirigente del gremio en O’Higgins afirma que 33 camiones están previstos para esa jornada “el sábado se van a juntar 33 camiones en Angostura para manifestarse porque siguen los robos e incendios en el sur, pero esto será solo una manifestación, no va haber corte de carretera ni nada por el estilo”, recalcó el dirigente.



Mahmud Aleuy: “No tienen derecho a afectar la vida del resto”

Durante este jueves, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, fue consultado respecto a la movilización que se vivirá especialmente en la Ruta 5 que une el país de norte a sur. El secretario de Estado afirmó que “todas las personas y los organismos sociales o de otro tipo tienen derecho a manifestarse. A lo que no tienen derecho es a afectar la vida del resto. Los días sábado en la mañana trabaja gente en Chile y necesita desplazarse”.

Al mismo tiempo, Aleuy aseguró que el Gobierno ya tiene un plan de contingencia, con presencia policial permanente en los lugares donde se reúnan los camioneros. A su vez, solicitó al movimiento evitar todo tipo de alteración en el tránsito por la carretera.