Codelco reporta números azules en el segundo trimestre pero mantiene números negativos en el año

Excedentes por US$ 54 millones informó el presidente ejecutivo de Codelco para el trimestre abril a junio. Nelson Pizarro indicó que los números azules se explican por el plan de reducción de costos impulsado en todas las divisiones, además del alza de la producción y las ventas.

Si bien estos últimos tres meses se revirtió la tendencia negativa de los dos trimestres anteriores, el acumulado de los excedentes del primer semestre sigue estando en rojo, con US$ – 97 millones. No obstante esta cifra, Pizarro destacó el aporte de la cuprífera al Estado por US$ 538 millones entre enero y junio, materializado a través de las Ley Reservada del Cobre (US$ 517 millones) y la Ley de Royalty (US$ 21 millones).

En términos de gestión, el primer semestre de este año Codelco logró la mayor producción propia de su historia, con 843 mil toneladas de cobre fino, las que se elevan a 906 mil toneladas, considerando su participación en El Abra y en Anglo American. Estos resultados superaron lo comprometido con el país en estos primeros seis meses, con un aumento de 1,4 % de la producción de las divisiones en relación a igual período de 2015, y de un 2 % sobre la meta propuesta.Este récord productivo tiene el mérito de que se consiguió en momentos en que Codelco enfrenta las menores leyes mineras de sus 45 años.

Otra buena noticia, según expresó Pizarro, fue la caída de los costos durante el primer semestre. El costo directo (C1) llegó a 127,5 centavos de dólar la libra (c/lb), con una caída de 9% respecto de igual período de 2015, cuando alcanzó los 140,8 c/lb. En esta línea, el presidente ejecutivo reconoció el esfuerzo realizado por todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa que llevó a que seis de las siete divisiones mineras de Codelco tengan margen operacional positivo este semestre. Entre ellas, destaca El Teniente, que con 98,6 c/lb tuvo los costos más bajos de la cuprífera y de la industria nacional.

“Hemos sido responsables en nuestra gestión y hemos demostrado que tenemos la capacidad de ajustarnos al difícil contexto que vive la industria. Pero, como ya he repetido antes, no es suficiente. Nuestra situación sigue siendo frágil”, explicó el presidente ejecutivo.

En efecto, a pesar de la baja en el costo directo, la caída en el tipo de cambio provocó un alza de 24,1 c/lb en el costo neto a cátodo (C3), debido a que incluye los gastos operacionales más los financieros, las amortizaciones y las depreciaciones. Con este aumento, el promedio del C3 llegó a 210, 9 c/lb entre enero y junio, una cifra que se ubica ligeramente por debajo del actual precio del cobre y de su promedio semestral de 213,2 c/lb.

Esta pequeña diferencia entre el C3 y el precio del cobre, aclaró Pizarro, obliga a Codelco a seguir siendo rigurosos al aplicar el plan de reducción de costos en las operaciones. “Codelco sigue con sus cuentas ajustadas. No hay espacio para errores operacionales, ni para inversiones injustificadas, ni para incidentes ambientales, ni para operaciones deficitarias, ni para elevar los costos laborales ni, desde luego, para la paralización en nuestras faenas. Cualquiera de estos escenarios nos llevaría de vuelta a números rojos”, expresó el ejecutivo.

Ante la pregunta de qué se les puede decir a los chilenos y chilenas, Pizarro fue enfático: “Se les puede decir que nuestra administración está haciendo los máximos y exitosos esfuerzos; que hemos cumplido todos y cada uno de los compromisos que están bajo nuestra obligación; que nadie controla el mercado del cobre. Se les puede decir y se les debe decir que tengan confianza en que estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos y recursos, y que vamos a afrontar con responsabilidad y austeridad este momento”.

¿Cómo avanzan los proyectos estructurales?

Respecto del plan de inversiones de la minera, Nelson Pizarro aseguró que Chuquicamata Subterránea tiene un avance de acuerdo a lo programado de 31%, con una entrada en operación dispuesta para 2019. El proyecto Traspaso Andina también avanza de acuerdo a lo planificado, con 26,1%.

El Nuevo Nivel Mina de El Teniente, por su parte, presenta un desarrollo significativo en el fortalecimiento de los túneles y en busca de alternativas técnicas para seguir con el proyecto. En paralelo, se analizan alternativas de explotación en la actual operación para compensar el atraso del proyecto.

En tanto, el proyecto RT Sulfuros está siendo sometido a un nuevo ejercicio de optimización, buscando un mejor caso de negocio ya que, en términos relativos, su rentabilidad no es competitiva en comparación con el resto de la cartera. Lo mismo con Desarrollo Futuro Andina, proyecto en el que se avanza en el estudio de su prefactibilidad para ajustarlo a los criterios de viabilidad financiera, riesgo acotado y con mayor estándar ambiental.

Exitosa colocación de bono

Codelco realizó este jueves una exitosa emisión de bonos por UF10.000.000, en una de las colocaciones con mejores condiciones y que más demanda ha generado en la historia del mercado local.

El libro tuvo una demanda por UF 26 millones, es decir, de 2,6 veces lo ofertado. La colocación alcanzó un spread de 81 puntos base sobre el bono del Banco Central a 10 años y estuvo compuesta por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de UF 500 cada uno, a una tasa efectiva de interés de 2.09% anual, la más baja en la historia del mercado local para una colocación a 10 años. Los Bonos Serie C tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y tasa de interés (carátula) del 2,5% anual, compuesto y vencido, calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, equivalente a 1,2423% semestral. Este bono fue fijado a dólares norteamericanos, a través de una operación swap, resultando en una tasa equivalente en dólares de 3,09% anual. Esto representa cerca de un 0,6% menos respecto al valor al que se transan los bonos internacionales de Codelco a un plazo equivalente.

La operación se efectuó aprovechando las favorables condiciones ofrecidas por el mercado local y está destinada a financiar inversiones y a refinanciar pasivos de Codelco.