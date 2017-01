Colchagua tendría en la mira a ex Universidad de Chile

El delantero Gamadiel García, estaría siendo tentado por la escuadra que milita en la Segunda División.



Ricardo Obando

A menos de dos semanas para comenzar el torneo de la Segunda División, en Colchagua tienen el plantel prácticamente armado, y con las esperanzas de no sufrir todo lo que vivieron en la temporada anterior.

En ese sentido, la directiva que encabeza Jorge Salazar, en conjunto con el cuerpo técnico dirigido por Luis Fredes, ha buscado elementos que cumplan con ciertos aspectos técnicos y físicos, que los lleven a no pasar zozobras, ni lidiar nuevamente con el descenso a Tercera.

Es así que, con jugadores de relativa experiencia en Primera B y en la categoría, buscarán mejorar ostensiblemente la última campaña.

En ese sentido, Fredes sumó como portero al experimentado Fernando Burgos. El formado en la UC, y con pasos por Magallanes, Palestino, Cobresal, Provincial Osorno, Copiapó y Curicó Unido, será el encargado de cuidar la portería.

Además, allegaron a la institución a dos extranjeros, ambos en ataque. Uno de ellos es el marfileño Frank Aholie, delantero formado en Colo-Colo y que tuvo un paso por Deportes Melipilla, quien se suma a Juan Manuel Pérez, trasandino, que hace algunos años llegó a Magallanes, y que vuelve al país tras una expedición por el FC Jumilla, de la Segunda B de España.

Finalmente, el último jugador que interesaría a los colchagüinos es el ex Universidad de Chile, Audax Italiano, Huachipato, Necaxa de México y Deportes Concepción, Gamadiel García.

El atacante, que anotó 19 goles en su última temporada en Primera B, estaría siendo tentado por los regentes sanfernandinos, y de esta manera podría ser el último elemento en sumarse a los trabajos.

Cabe consignar que, con el fin de seguir preparando su debut en el torneo, frente a Independiente (en Cauquenes, 3 de septiembre), los de la Herradura jugarán mañana a las 16.30 horas frente a Barnechea en la capital.