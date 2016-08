Ex presidente Piñera critica puesta en marcha de universidad regional

 En la cita, el ex mandatario expuso “un buen alcalde como Eduardo Soto hace la diferencia, un mal alcalde como hay muchos, produce mucho daño y mucho dolor a la gente”.

La noche de este miércoles, cientos de personas y simpatizantes del actual alcalde de Rancagua, Eduardo Soto se dieron cita en el centro de eventos Justos y Pecadores de la capital regional para ser parte de lanzamiento oficial de la campaña del edil que va por la reelección.

Así, en el trabajo que comenzó Chile Vamos, el mismo ex presidente de la República Sebastián Piñera proclamó como candidato a la alcaldía a Eduardo Soto Romero.

El ex mandatario expuso “son 345 los candidatos a alcaldes, pero como ex presidente siento que tengo una responsabilidad especial y por tanto en la medida de mis fuerzas y de mis posibilidades apoyar a los candidatos alcaldes. Esta elección es muy importante porque vamos a elegir los alcaldes y concejales de las 345 comunas de Chile, un buen alcalde como Eduardo Soto hace la diferencia, un mal alcalde como hay muchos, produce mucho daño y mucho dolor a la gente”, expuso Piñera.

En la cita, el ex presidente de Chile, además, se refirió al inicio de a la Universidad Regional de O’Higgins “desgraciadamente ha habida muy mala gestión y mucha improvisación en la creación de las Universidades, tanto del Libertador como la región de Aysén, y lo cierto es que estas universidades debieran comenzar en marzo del próximo año, esa fue la promesa de la Presidenta y vemos que hoy día todavía no hay lugar, no hay profesores, no hay claridad y eso perjudica a los jóvenes, alumnos y niños de la región y por lo tanto, espero que con la educación de los niños de este país no se siga jugando con reformas mal diseñadas, mal implementadas, improvisadas; sino que se tome enserio a la educación”, subrayó.

Piñera finalizó haciendo un llamado a todos los habitantes del país “Le pido a todos los chilenos y chilenos que en octubre vayan a votar y elijan un buen alcalde para cada una de las comunas de Chile. Esa es la mejor forma de colaborar a que nuestro país salga del estancamiento, del pantano en que estamos y recupere la senda del progreso y de bienestar”.

Así, la fiesta fue en grande, con mucha música y con invitación a iniciar la campaña en un ritmo de alegría, con mucho baile y buen humor.