Insaurralde es duda para enfrentar a Unión Española

El delantero, está complicado producto de una lesión en uno de sus tobillos. Ayer no practicó con el grupo, y podría quedar fuera de la citación.



Ricardo Obando

De momento, una sola duda tendría Cristián Arán para el partido de mañana frente a Unión Española. El delantero Cristian Insaurralde está complicado, y podría no actuar.

Quién anotó el gol de la victoria frente a Deportes Temuco, se lesionó durante esta semana en el Monasterio Celeste, y una dolencia en uno de sus tobillos podría sacarlo inclusive de la citación.

El argentino, que asomaba como el “9” del equipo para el duelo de este sábado en el estadio Santa Laura, es el dolor de cabeza que tiene el cuerpo técnico.

Si bien es cierto, lo probarán hoy para saber si dará o no el ancho para viajar a Santiago, la posible baja de Insaurralde tendrá a un beneficiado, ya que Pedro Muñoz podría ingresar en su reemplazo.

Sobre el caso del formado en River Plate, Arán señaló ayer que “no entrenó porque no está bien físicamente”.

Junto con ello, dijo que existe la posibilidad de que esté mañana en el reducto hispano, “pero la realidad es que ayer (miércoles) hizo un trabajo diferenciado y hoy (ayer) no entrenó por un problema en el tobillo. Ahora, si el partido es dentro de media hora, no está, pero todavía falta”.

La posible baja de Cristian Insaurralde obligaría a mover el naipe. En ese sentido, Arán destacó que “nosotros siempre estamos buscando opciones, quizás hemos buscado más alternativas de mitad de cancha hacia adelante que hacia atrás”.

Ahora bien, el puntano respondió como eje de ataque frente a Temuco, anotó el gol, pero, en otras ocasiones, no ha sido así con las variantes que se han considerado. En ese sentido, el DT celeste cree que “si las alternativas no han funcionado, la responsabilidad seguramente será nuestra”.

Finalmente, respecto a una posible formación titular para mañana, el estratega dijo que “todavía no lo tenemos definido, y lo terminaremos de definir mañana (hoy)”.

En todo caso, si solo se considera la posible baja del delantero argentino, O’Higgins podría formar con Miguel Pinto; Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio, Manuel Bravo; Alejandro Márquez, Juan Fuentes, Leandro Sosa; Gastón Lezcano, Pedro Muñoz (Cristian Insaurralde) e Iván Bulos.