Tinguiririca comienza a rearmar su plantel pensando en la LNB

Los sanfernandinos, que recientemente culminaron terceros en Libcentro, apuntan a tener una buena Liga Nacional.



Ricardo Obando

Culminada su participación en Libcentro 2016, los directivos de Tinguiririca San Fernando iniciaron de inmediato la evaluación deportiva de lo vivido en el primer semestre de este año.

En ese sentido, los regentes del club colchagüino, ya decidieron que, al menos dos jugadores, abandonarán la plantilla, quienes se sumarán a las idas de Franco Morales (a Las Ánimas de Valdivia) y de Juan Abeiro (vuelve a Argentina para jugar TNA). Se trata del pívot Osven Ledezma y del alero Fernando Schuler, ambos arribaron en marzo tras su paso por Colo-Colo, y su rendimiento en San Fernando no convenció a los dirigentes para continuar defendiendo a TSF en la Liga Nacional 2016-2017.

Es decir, hasta el instante, son cuatro los jugadores que partirán, pero ya se tiene claro que, al menos dos son los que llegarán, ambos nacionales. Uno de ellos es el ex jugador de la institución y que en la última Libcentro defendió a Liceo de Curicó, Benjamín Acuña. El base, que fue campeón de LNB con Tinguiririca en 2013-2014, llegó a un acuerdo para integrarse próximamente a los trabajos del quinteto. Además de Acuña, el otro que está ya acordado es el también armador, ex Universidad de Concepción y Deportivo Alemán, Jorge Vásquez.

Ambos, se sumarán a los dos extranjeros que por reglamento deben llegar para la Liga Nacional, y no se descarta que un par de nombres nacionales también se integren.