Una veintena de camiones participaron de movilización convocada en el peaje Angostura

De manera pacífica y sin interrumpir el tránsito, una veintena de camiones provenientes de diferentes puntos del país llegaron la mañana de ayer sábado hasta el peaje Angostura, con el fin de protestar por la actual situación que viven los conductores, los que aseguran deben convivir con el temor constante de ser asaltados.

Las primeras cifras indicaban que serían más de treinta los camiones que llegarían al peaje; sin embargo, el número fue bastante menor, y quienes llegaron, estuvieron resguardados por un importante número de personal de Carabineros, que se encargó además de permitir que el tránsito vehicular fuese fluido.

En el lugar, Sergio Pérez Jara, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, dio a conocer que para ellos esta movilización fue un éxito total, ya que se trató de una manifestación contra los delincuentes, encapuchados, asaltantes, violadores, y terroristas, los que según el dirigente los tienen “de rodillas en la zona roja”, quemando 400 equipos pertenecientes a la industria forestal, daño que bordea los 200 mil dólares. Esto hace que deban transitar con resguardo policial, situación que considera no es la correcta, pidiendo al Gobierno que restablezca el estado de derecho para trabajar en paz.

También piden que se cree una ley que sancione a los encapuchados y a los terroristas, unido a que se cree que el registro nacional de la industria del transporte. Citó como ejemplo que la industria frutícola de la sexta y séptima región en su mayoría ha sido asaltada, lo que demuestra la gravedad de la situación que viven.

El dirigente añadió que se les indicó a los camioneros que se quedaran en sus respectivas regiones, ya que se trató de una manifestación pacífica, sin crear problemas hacia la comunidad, llegando hasta el peaje Angostura los dirigentes de algunas de las 33 asociaciones que existen desde Arica a Punta Arenas. Ellos fueron los que determinaron que para evitar problemas los camioneros se quedaran en sus respectivas regiones, descartando que la convocatoria no fuera la que esperaban.



PIDEN ACCIONES CONCRETAS

Uno de los camioneros que llegó desde Coquimbo hasta el peaje Angostura fue Luis Quinzacara, quien dio a conocer que lamentablemente han tenido una serie de problemas en las carreteras, sobre todo en fechas en que se aproxima el verano.

Asaltos, robos, e inseguridad hace que deban circular escoltados entre colegas, ya que sencillamente no pueden viajar solos, y si bien Luis no ha sido víctima de un robo con violencia, mientras descansa y duerme le han robado parte de la mercadería que transporta. Hace un llamado para buscar algún plan para dotar de equipos de comunicación a los camioneros, para así estar en contacto permanente, sosteniendo que si bien en su empresa poseen equipos de GPS, estos muchas veces son neutralizados por los delincuentes.

Otro de los conductores de camión que participó de la actividad fue Jorge Narváez, quien tiene residencia en la ciudad de Osorno. Indicó que lleva muy poco tiempo en este rubro, y si bien no ha tenido experiencias negativas que lamentar, sus colegas le han contado episodios de violencia que han debido sortear en diferentes carreteras. Es por esto que espera que la autoridad coloque “mano dura” al vandalismo para poder trabajar tranquilos, y sin miedo.

Para el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Ómar Gutiérrez Gámbaro, la convocatoria de camiones fue menor a la esperada, sin embargo, destacó el trabajo que llevaron a cabo con la Zona de Carreteras de Santiago, donde de manera coordinada lograron tener una actividad sin incidentes y sin interrumpir el tránsito del resto de las personas.