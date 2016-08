Un empate que dejó saldo positivo para O’Higgins

1-1 igualaron en el estadio Santa Laura. En el juego, ambos elencos se generaron las oportunidades, y los porteros de cada equipo fueron claves para evitar una victoria celeste o roja.



Un partido muy parejo, donde ambos cuadros se prodigaron llegar al arco rival, se vivió la noche del sábado en el estadio Santa Laura. Unión Española y O’Higgins igualaron 1-1, dejando en claro que los dos equipos son fuerzas muy parejas, y que pelearán por las posiciones de avanzada en el torneo de Clausura 2016-2017.

En el duelo, hubo momentos y momentos. En los primeros instantes, ambos presionaron sobre la salida del contrario, con el fin de recuperar rápido e ir arriba a buscar una ocasión de gol. En esa pasada, el equipo de Cristián Arán mostró una nueva faceta, la marca al hombre. Juan Fuentes no dejó solo en ningún momento al creador hispano, Juan Gabriel Rivas, y eso le quitó protagonismo al “10” de los rojos.

De esta manera, Unión no tuvo otra que buscar el pelotazo para los delanteros Salom y Churín, quienes, con velocidad, lograron por momentos evitar la marca de los centrales rancagüinos. En la otra vereda, Insaurralde, Muñoz, Lezcano y Bravo, eran los puntales de ataque y complicaron al portero Sánchez.

Claro está que, en el primer lapso, los dos equipos se neutralizaron y se fueron al descanso sin goles.

De esta manera, los festejos, quedaron postergados para el complemento, y el primero en celebrar fue el equipo de Martín Palermo. En los 55’, y con una defensa bien ordenada, César Pinares buscó el espacio, y tras una diagonal, sacó un zapatazo que se coló arriba, sobre el rincón derecho de la portería de Miguel Pinto. 1-0 en el marcador, pero O’Higgins no se inmutó.

El equipo de Arán siguió en su mismo libreto, y rápidamente encontró el premio. Cristian Insaurralde tuvo el balón por la derecha, y a 25 metros del arco de Sánchez, remató arrastrado y el meta local nada pudo hacer, golazo. 1-1 en los 61’, y el duelo quedó abierto.

Se soltaron las marcas, y el encuentro de transformó en una de ida y vuelta. Por un lado, y por el otro, hubo acciones de riesgo, pero finalmente no hubo más goles.

A la postre, una igualdad merecida, y que deja a los dos equipos algo más lejos del líder Deportes Iquique, pero de todos modos dentro de los mejores conjuntos del primer tercio del torneo.

Cabe consignar que, en la próxima fecha, O’Higgins recibirá a Huachipato, pero para aquello, habrá que esperar dos semanas, teniendo en cuenta la fecha FIFA que hay de por medio.

INCONFORMIDAD

El primero en entregar sus impresiones tras el encuentro, fue el técnico Cristián Arán. El estratega, inició su diálogo señalando que “me parece que hicimos un muy buen primer tiempo, y logramos posicionarnos mucho tiempo en campo contrario generando algunas situaciones. En el segundo tiempo, el trámite creo que se rompió un poco, ambos equipos intentaron hasta el último minuto, y el partido fue mucho más de ida y vuelta”.

Junto con ello, el estratega celeste puntualizó que “se vio un partido, a mi criterio, muy entretenido para la gente”.

Además, Arán destacó que, a diferencia del partido ante Temuco, el equipo jugó mejor especialmente en el primer lapso, “mejoró, juntó gente para jugar muy cerca del área rival, juntó pases, y en el segundo tiempo cambiamos ataque por ataque, creo que el empate fue justo”.

Ahora bien, el DT agregó finalmente que el empate no lo dejó conforme, pero sí tranquilo.

EMPATE JUSTO

Los jugadores celestes, en tanto, valoraron la igualdad ante un gran rival, como catalogaron a Unión Española. En ese sentido, Gastón Lezcano, dijo que “fue justo (el empate, los dos equipos se generaron ocasiones, y desde mi punto de vista, el punto nos viene bien a los dos”.

Es más, el dominio de O’Higgins en el último tramo del partido, comentó el delantero, hizo que “Unión jugase al contragolpe y nosotros sabíamos que iba a ser así. Nosotros nos jugamos todo, fuimos en busca del triunfo poniendo más delanteros”.

Además, Lezcano destacó que el Capo de Provincial y los Hispanos, son fuerzas parejas. “Creo que sí, Unión tiene buenos jugadores, nosotros le metimos una intensidad muy alta, y por momentos, en el primer tiempo, creo que fuimos mejor que ellos, pero ellos también se generaron sus ocasiones”.

En tanto, el volante Alejandro Márquez, que cumplió un buen papel en el medio terreno, apuntó que “no sé si nos vamos tan tranquilos, queríamos un triunfo, lo veníamos a buscar, sabíamos que era un partido difícil, pero tampoco se perdió, así que contento por eso”.

Es más, el temuquense valoró el invicto que lleva su escuadra, señalando que “vamos sumando partido a partido, llevamos una racha muy importante sin perder ni de visita ni de local”.

Mientras que, el defensor Raúl Osorio, comentó que “fue un partido intenso, ellos al momento de tener la pelota complicaron al tener jugadores desequilibrantes, y nosotros estuvimos súper aplicados y la idea era llevarse los tres puntos para estar arriba en la tabla, pero fue un punto valioso”.

El último en declarar en Santa Laura, fue el capitán Albert Acevedo. El experimentado defensor central, aseguró que “creo que fue justo el empate. Siempre he dicho que independientemente del trámite del partido, el triunfador siempre es el justo vencedor, uno después podrá analizar quien tuvo más méritos, pero en general, hoy, por cómo se dio, siento que el empate fue lo acertado”.

Finalmente, respecto a los días se asueto que se vienen, el capitán celeste sentenció que “a nosotros nos gustaría jugar siempre, pero seguramente para jugadores que están golpeados o con lesiones, lo aprovecharán para recuperarse”.

Ficha del Partido

Unión Española (1): Diego Sánchez; Dagoberto Currimilla, Lucas Domínguez, Jorge Ampuero, Nicolás Berardo; Pablo Galdames (76’, Carlos Gómez), Felipe Seymour, Juan Gabriel Rivas (71’, Pablo Aránguiz), César Pinares; Carlos Salom, Diego Churín. DT: Martín Palermo.

O’Higgins (1): Miguel Pinto; Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio (33’, Bastián San Juan), Manuel Bravo (67’, Iván Bulos); Alejandro Márquez, Juan Fuentes, Leandro Sosa; Gastón Lezcano, Cristian Insaurralde, Pedro Muñoz (82’, Gonzalo Barriga). DT: Cristián Arán.

Árbitros: Felipe González; Julio Díaz, Carlos Venegas; Franco Arrué.

Amonestados: Seymour, Ampuero, Pinares (UE); Muñoz, Insaurralde, Márquez (OHI).

Goles: 1-0, 55’, Pinares; 1-1, 61’, Insaurralde.

Estadio: Santa Laura.

Público: 4 mil espectadores, aproximadamente.