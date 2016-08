Fenats Hospital Regional anunció paro indefinido desde el próximo lunes

 Durante la jornada de ayer, los trabajadores asociados al gremio se movilizaron a raíz -según explicaron- de la nula respuesta de las autoridades de salud ante sus peticiones.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

A cuatro meses del traslado al nuevo hospital, la situación en el recinto de salud aún se mantiene crítica, y es que después de varios meses de trabajos realizados entre el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud O’Higgins, la Fenats dio por concluido el proceso ante el “escaso avance”, por lo que durante la jornada de ayer los funcionarios asociados al gremio paralizaron sus funciones manteniéndose en estado de alerta para iniciar un paro indefinido.

“A cuatro meses de traslado a este nuevo hospital, nuevamente nos vemos en la necesidad de movilizarnos, debido a que los acuerdos que fueron firmados en presencia de autoridades como Minsal, Intendencia, Gobernación, Dirección de Servicio y Hospital Regional, no han sido respetados no cumplidos” aseguró la presidenta de Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Olga Jiménez, por lo que informó que “Este paro es por 12 horas, un paro de advertencia, pero si durante la semana no tenemos respuestas ante nuestras peticiones, desde el lunes nos vamos a un paro indefinido, basta de reírse de los funcionarios”.

La dirigente Fenats criticó la llegada de funcionarios en cargos altos y sin concursos, lo que mantiene molesto a los funcionarios “Tenemos un hospital que está a más de 9 mil millones de pesos en deudas, pero más preocupante es aún cuando tenemos esa deuda y se siguen contratando personas sin respetar la carrera funcionaria, sin pasar por los procesos establecidos y lo que es peor, contratados en grados altos, faltando el respeto a todos los funcionarios de nuestro hospital y de la región, desconociendo los acuerdos tomados entre los gremios de la salud y el Minsal. Es por eso que hoy estamos en paro, porque vemos que la conducción desde la Dirección de Servicio hacia los hospitales es pésima, no hay conducción en la gestión clínica ni financiera”, apuntó Jiménez.

A estos puntos se le agregan otros motivos que se suman y que se habrían firmado en un petitorio de la movilización de abril, entre ellos “dentro de los acuerdos se tendría que habilitar la sala de descanso para los funcionarios que laboran 12 horas, habilitar con techo y pavimientación el acceso al jardín infantil, proporcionar la alimentación para los funcionarios con contratos a honorarios y compra de servicio, entre otros y aún no hay respuestas”, sostuvo la dirigente gremial.

En cuanto a la búsqueda de un director para el nuevo Hospital Regional, la Presidenta de la Fenats Base informó que están al tanto del concurso de Alta Dirección Pública y “Esperamos el pronto nombramiento de un director para nuestro hospital, pero la preocupación de nosotros es que eso siempre se corta políticamente. En ese contexto ya sabíamos de dos personas que podrían ser los futuros directores, el Dr. Roberto del Pino y el Dr. Felipe Rojas, dos personas que no nos parecen, porque el Dr. Del Pino ya estuvo como director en el hospital y no tuvo una muy buena gestión y el Dr. Rojas que llegó de Aysén viene cuestionado, incluso por maltrato laboral. Esperamos saber pronto quién se quedará con el cargo. Necesitamos un director que venga a aportar y sacar adelante nuestro hospital y no a servirse de la salud pública”, finalizó Olga Jiménez.

Consultado respecto a la movilización de Fenats, el director del Hospital Regional Rancagua, Dr. Franco Ravera explicó “lo que pasa es que estamos trabajando con los distintos gremios y toma su tiempo solucionarlos (los problemas), hay varios temas pendientes que tiene Fenats de hace bastante tiempo, algunos se han ido solucionando, los otros todavía no han tenido respuestas y el principal que los tiene ahora movilizados es un concurso de los cargos de Ingeniería y Mantención donde se contrataron profesionales y técnicos el año pasado y esos cargos ya están ocupados. Fenats solicita que esos cargos se regularicen vía concurso, lo que es difícil porque ya están con contrato vigente y sólo se pueden hacer concursos para cargos vacantes. Estamos trabajando el tema con el Ministerio de Salud y con las entidades que corresponde para ver qué solución se les puede dar”, expuso.

Respecto al llamado a concurso para buscar director para el mega recinto asistencial, el neurocirujano sostuvo “hace rato que debí haberme ido, pero como estaba el concurso de Alta Dirección Pública corriendo, eso ya está en su etapa final, de hecho las últimas entrevistas fueron el viernes pasado, así que durante esta semana debiéramos tener alguna noticia al respecto”, finalizó Ravera.