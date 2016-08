Panaderos de la región participaron en taller sobre eficiencia energética

Ximena Mella Urra

A paso firme continúa el trabajo local que realiza la segunda parte del Nodo para la Sustentabilidad de Panaderías de la Región de O’Higgins, un programa de fomento productivo ejecutado por Fedefruta e Indupan Sexta Región A.G. con el cofinanciamiento de Corfo. En el marco de sus actividades, la semana pasada realizaron el “Taller de Eficiencia Energética para Panaderías” en el Hotel Diego de Almagro de Rancagua, donde asistieron cerca de una treintena de panaderos.

Para Andrés Lorca, director regional de Corfo, este Nodo es un gran logro en la región, ya que se apoya de forma concreta en el mejoramiento de la competitividad para el sector panadero a través de la generación de competencias empresariales que permitan incorporaras al interior de las empresas. “Este taller de eficiencia energética para los panaderos, es parte de una serie de talleres y capacitaciones que se ha trabajado con este rubro, que buscan incrementar eficiencia y productividad en las panaderías, reduciendo así los riesgos y los impactos en las personas y el medio ambiente.

En este Nodo se ha revisado junto a las pymes, el proceso productivo de la elaboración del pan, los pasos para el ahorro energético, junto con el cambio tecnológico necesario para poder entregar un producto de calidad y sustentable”, destacó el director de la institución.

El Ingeniero Civil Industrial, José Manuel Barría, dictó nuevamente una charla para integrantes de este nodo, esta vez sobre Ahorro de Energía. “Las panaderías utilizan distintos tipos de energía para su transporte, para sus máquinas y en todos los procesos de cocción, lo que es un monto importante para sus costos. Ambiental y económicamente, la energía es un punto muy importante. Las panaderías que han sostenido un cambio importante en los últimos años, en términos de energía, han tenido poco trabajo en lo que es gestión y eficiencia”.

Por lo que a su juicio todavía hay mucho camino aún por recorrer. “Hay proyectos como este Nodo o el Acuerdo de Producción Limpia (APL) que se encamina hacia este cambio de cultura. Las actividades de este nodo son muy prácticas y así tienen que ser. No puedes capacitar si antes no has establecido una base gradual de conversación en que se conozca el idioma y las alternativas reales y alcanzables. A veces el empresario no necesita invertir, basta con mejorar la forma de gestionar los procesos para generar estos ahorros energéticos. Además existen instrumentos que el Estado gestiona a través de Sercotec, Corfo u otras alternativas para apoyar estas inversiones”, puntualizó.