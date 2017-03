Funcionarios del SAMU estaban dispuestos a iniciar movilizaciones

– Ayer sus dirigentes se reunieron con la jefatura del Servicio de Atención Médica de Urgencia.

Flor Vásquez

Sus dirigentes señalaron que por ley los funcionarios del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) no pueden realizar un paro de actividades. Sin embargo, si sus peticiones no eran escuchadas estaban dispuestos a iniciar movilizaciones e incluso llegar a realizar un semi paro.

Así lo indicó ayer Claudio Peñaloza Henríquez, presidente Fenats Dirección Servicio de Salud O’Higgins y funcionario del Samu, quien explicó que la inquietud y malestar del personal de ese servicio se debía a que la autoridad y jefatura no estaban respetando los acuerdos a que se había llegado.

En la mañana de ayer, representantes de las diversas bases del Samu se reunieron con la jefatura. “Tenemos problemas con el pago de los viáticos, con la llegada a las cero horas al regreso de vacaciones, con situaciones de maltrato laboral y otras dificultades. Ahora en la mañana nos reunimos con la jefatura del SAMU, con Boris Moreno y Raúl Tapia”.



– ¿Ustedes anunciaron un paro?

– Por ley, nosotros no podemos parar; no podemos retener los móviles, porque somos una parte esencial en la pre hospitalización. En este momento estamos conversando, si no nos escuchan vamos a tomar medidas más drásticas.



– ¿Cómo qué?

– Tener móviles de contingencia.



– ¿Un semi paro?

– La labor que cumplimos nosotros es esencial. No podemos llegar y parar porque nos meterían a todos presos. Estamos peleando por nuestros derechos, acá hay gente de todas las bases, siete a ocho en la región. Pedimos que se nos dé lo que corresponde, lo que hemos ganado en conversaciones y acuerdos. En el Samu de la región trabajamos unos 145 funcionarios. Tenemos seis ambulancias avanzadas (3 en Rancagua) y otras básicas. Nos han dicho que vienen más móviles y más personal, pero por el SAMU Chille; y vamos a tener el centro regulador en Talca. Estamos pidiendo ser respetados como funcionarios del Samu. Nosotros trabajamos en la calle, llegamos a poblaciones que son violentas. Hemos tenido accidentes, nos han asaltado.



– ¿La situación de ustedes es difícil?

– Es riesgosa. Corremos riesgos todos los días. Por eso, necesitamos que la jefatura y autoridades nos escuchen y respeten los acuerdos. De lo contrario tendremos que movilizarnos, tener móviles de emergencia, turnos éticos. Una vez hubo un semi paro en el SAMU se llegó a una solución en 30 minutos.

Pasadas las 16 horas, el dirigente Claudio Peñaloza señaló que se había logrado llegar a un acuerdo con la jefatura del Samu. En tanto, desde la Dirección del Servicio de Salud se indicó que ayer el SAMU funcionó en forma normal.