Gimnastas regionales destacaron en Copa La Serena 2016

El pasado fin de semana se efectuó el destacado certamen nacional donde las pequeñas gimnastas de los clubes Gafco, Gimra y Gymliser consiguieron excelentes resultados.



Ricardo Obando

Gimnastas de la región de O’Higgins, lograron excelentes resultados en su participación en la Copa La Serena 2016, torneo de gimnasia internacional más destacado en lo que va de temporada.

Ese fue el caso, de los clubes Deportivo Gymliser, Gimnasia Artística Femenina Comunal O’Higgins (Gafco) y Gimnástico de Rancagua (Gimra), quienes con sus representantes, consiguieron destacar entre sus pares de todo el país, y también del extranjero.

EN GYMLISER FELICES

La pequeñas del club Gymliser de la ciudad, ayer estaban contentas por haber llegado desde la cuarta región con varios logros.

A saber, Naiza Guerrera (categoría 3 iniciación), logró el oro en Salto; en la misma prueba (categoría 1 iniciación), Victoria Carvallo logró la plata.

En tanto, en Asimétricas, Josefina Nova obtuvo el bronce (categoría 4 iniciación); mientras que, Fernanda Maffei (pre infantil formativo) y Eduarda Maffei (juvenil formativo), fueron terceras en Salto; lo propio Martina Abarca (categoría mini formativo).

Por su parte, Laura Olivares (categoría 1 iniciación) y Javiera Lucares (categoría 4 iniciación), consiguieron el octavo lugar en la suma de los aparatos, llamado All Around.

Desde el club, la profesora Ximena Álvarez, comentó que “este año fuimos con algunas expectativas pequeñas, pero nos sorprendimos, las niñas demostraron lo que han hecho en este tiempo y rindieron bien”.

En tanto, el profesor Juan Silva, aseguró que “fue una experiencia inolvidable. Todos los años es distinto este campeonato de gimnasia, las chicas avanzan, la parte técnica se va mejorando, y año a año se van puliendo en cada ejercicio”.

Cabe consignar que, este grupo, seguirá preparando su próxima participación en la Copa Alemania (que se desarrollará en Santiago), y un grupo de integrantes irá -el sábado- a la escuela que Tomás González posee en Peñalolén.

GAFCO OPTIMISTA

En el caso del club Gafco, Emilia Rojas, fue la mejor en esta instancia, al titularse campeona y medalla de oro en Viga, Suelo, Asimétricas y All Around, en la categoría pre infantil avanzado.

Además, en equipos, Agustina Aguirre, Emilia Córdova, Josefa Salazar y Fernanda Lizama consiguieron el tercer lugar en la categoría mini formativo.

En tanto, Florencia Puga, fue bronce en Asimétricas y en el All Around, sexta en general; mientras que Javiera Guzmán, fue bronce en Suelo y All Around (categoría adulta formativo internacional). Junto a ellas, Trinidad Sepúlveda, también consiguió el bronce en Asimétricas y cuarta en el All Around (categoría infantil avanzado).

Mientras que, Josefina Puga (de solo 5 años), fue medallista en All Around (categoría 1 nacional) y cuarta en Asimétricas; Fernanda Lizama fue sexta en Asimétricas (categoría mini formativo internacional); Agustina Aguirre no obtuvo medalla, pero destacó en el Salto, y Ambar Sepúlveda, culminó sexta y medallista en All Around. En el caso de esta última deportista, se destacó que participó lesionada queriendo responder al compromiso adquirido.

Al respecto, Paulina Zúñiga, presidenta del club, dijo que “fueron muy buenos los resultados para nuestro equipo, pensando siempre en los objetivos del club”.

A su vez, valoró la participación al indicar que “en las categorías de nivel avanzado, nos presentamos con cuatro deportistas, y en el caso de Emilia Rojas, estamos sorprendidos por su salto, ya que es una de las más pequeñas en la categoría”.

GIMRA A SUPERARSE

Por su parte, las atletas del Gimra, que viajaron en una veintena hasta la región de Coquimbo, consiguieron que Antonia Castro (infantil) destacara en el Salto, donde obtuvo el tercer lugar y el décimo en el All Around, y Camila Gannat (juvenil) también culminó décima en la suma de los cuatro aparatos. “Sus posiciones son destacables teniendo en cuenta que participaron en el nivel más alto que existe en la gimnasia”, comentó Álvaro Gannat, integrante del club.

En total, el Gimra fue representada por 22 niñas (de 5 hasta 13 años) que, además, se están preparando para participar próximamente de la Copa Alemania.

Cabe consignar que, el evento, congregó a casi mil 300 deportistas del país, Argentina, Brasil, Perú y otras nacionales de América del Sur, totalizando 57 clubes participantes. En las 25 categorías que premió, por equipos, el primer puesto fue para Stadio Italiano (La Serena – Santiago), seguidas por la Escuela Chilena de Gimnasia de La Serena y el Club Deportivo CIAF de Concepción.