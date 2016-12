Lo mejor del Cine Chino llega a Rancagua

A partir del jueves 1 de septiembre se realizará un ciclo de Cine Chino en la sede del Instituto Santo Tomás

Un hombre busca el amor a través de internet, pero advierte a las interesadas: “Si no eres sincera, no molestes”. Este mensaje es el título de la película que dará inicio al Ciclo de Cine Chino en la sede del Instituto Santo Tomás Rancagua el próximo jueves.

“Si no eres sincera, no molestes” es una comedia romántica dirigida por Feng Xiaogang – conocido también por el filme “The Banquet” – y protagonizada por la pareja Ge You y Shu Qi. Narra las desventuras de un exitoso inventor que intenta encontrar el amor.

Distribuida en Estados Unidos bajo el nombre de “If You Are the One”, la película recibió excelentes críticas. La revista Variety destacó la “hermosa y cuidada relación entre los protagonistas y su enorme química”. Por su parte, The Hollywood Reporter alabó a la “inusual pareja de protagonistas”.

El Ciclo de Cine Chino se realizará en el auditorio de Santo Tomás Rancagua, ubicado en O’Carrol 63, y se extenderá por todo el mes de septiembre, exhibiendo los filmes “Camino a casa” el jueves 8, “Caballo salvaje de Shangri-La” el jueves 15 y el jueves 29 la cinta “El Mensaje”.

La actividad es organizada por el Instituto Confucio y Santo Tomás Rancagua, quienes organizarán nuevas actividades como un nuevo ciclo de cine, esta vez en Machalí y Coya, y clases de chino mandarín.