Sindicatos de El Teniente hablan sobre crítica situación de Codelco

El conjunto de los dirigentes sindicales pertenecientes a los sindicatos, N° 7, N° 5, El Teniente, Sewell y Mina Unificado, San Lorenzo El Rajo y Caletones de El Teniente emitieron una declaración pública para referirse a la crítica situación de Codelco.

Señalan que respaldan las declaraciones del presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, sobre opiniones vertidas por el presidente ejecutivo de Codelco.

Precisaron que la minera estatal “se encuentra pasando una situación compleja, producto de la nula inversión de sus utilidades, y no quedándose con ni un “puto peso”. Esta condición es insostenible en una empresa minera de la envergadura de CODELCO”.

Agregaron que no ha existido y no existe una estrategia para desarrollar y potenciar a la principal empresa del Estado, empresa que ha cumplido con sus compromisos, entregando más de 104.000 millones de dólares y a las fuerzas armadas más de 24.000 millones de dólares, por medio del 10% establecido en dictadura.

“Esta situación obliga a nuestra empresa a enfrentar cada año los desafíos que le encomienda el dueño, con lo mejor que tiene: el compromiso de sus trabajadoras, trabajadores y dirigentes sindicales la hemos enfrentado con la mayor responsabilidad, pero no podemos decir lo mismo de aquellos que tienen la responsabilidad de administrar los excedentes”.

Subrayaron que la falta de inversión por parte de los gobiernos durante todos estos años ha llevado a la empresa a estar en una condición de inmovilidad y carente de decisiones tanto en la operación y mantención de activos como en los proyectos estructurales que permitan asegurar el presente y el futuro.

“Junto a esta falta de estrategia de capitalización, se suma a ello, la baja del precio del cobre, el aumento de costos, baja en las leyes de cobre, agotamiento de algunos yacimientos y el atraso de los proyectos estructurales de reposición, son las causas que sitúan a CODELCO en esta condición.

Si bien nuestra empresa está en un escenario complejo, dejamos en claro que éste no debe afectar a sus trabajadoras y trabajadores. Esta condición la deben asumir los reales responsables: El Estado de Chile, sus Diputados y Senadores, quienes han tenido la responsabilidad de respaldar esta empresa y no lo han hecho”, añadieron.

Finalmente indicaron: “Estamos dispuestos a sacar adelante a la Corporación con trabajo y compromiso, realizando todas las acciones necesarias para que CODELCO siga siendo 100% estatal y aportando al Estado de Chile, alejando a todos aquellos que la quieren ver en manos privadas.

Por último, solicitamos a las trabajadoras y trabajadores a no hacerse cargo de rumores o comentarios que generan incertidumbre. También indicar que todos los dirigentes de los sindicatos que suscriben este comunicado nos encontramos trabajando en iniciativas para hacer frente a la contingencia”.