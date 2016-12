O’Higgins: Celestes aprovechan fecha FIFA para recargar las baterías

El buen primer tercio del torneo, hace que varios se ilusionen. Para eso, comentó Leandro Sosa, deben empezar a sumar de tres puntos en las próximas fechas.

Por: Ricardo Obando

Días tranquilos en el Monasterio Celeste. La buena campaña que ha tenido el equipo, más los días que tendrán sin jugar a raíz de la fecha FIFA, le permite al equipo de Cristián Arán recargar baterías pensando en lo que viene, y también les sirve para poder recuperar a los lesionados.

En ese sentido, el volante Leandro Sosa apuntó ayer que “la para nos nos influye mucho, va a ser para recargar pilas para afrontar lo que se viene, un tramo crucial del campeonato”.

De momento, y haciendo una evaluación de estas primeras jornadas, que tienen el equipo en la tercera plaza del certamen, el charrúa comentó que “viendo lo que se ha hecho, el equipo está para pelear grandes cosas. Nosotros tenemos que pensar en sumar de a tres si queremos pelear la punta. El deseo dentro del vestuario es salir campeón, ya que nos quedamos con la espina del torneo pasado”.

Además, el ex Plaza Colina de Uruguay, sentenció que, a diferencia de lo que algunos piensan, “el equipo no ha perdido la identidad, si bien, en los últimos partidos, no se mostró el fútbol que nosotros pretendemos, tenemos que apuntar a lo que se hizo en esos 45 minutos”.

Es más, uno de los puntos que valora el volante, es la potencia defensiva que ha mostrado la escuadra en estos encuentros, siendo la defensa menos batida del campeonato. “Es muy importante mantener el cero en el arco, a nivel defensivo estamos muy seguros, muy sólidos, y creo que los partidos se ganan desde atrás hacia adelante, pero también considero que nos ha faltado un poco de definición”, dijo.

Ahora bien, el conjunto en retaguardia se muestra sólido, pero arriba no ha anotado mucho. Sobre eso, Sosa expuso que “nosotros siempre intentamos proponer, las chances las hemos creado, pero ojalá esas situaciones las podamos concretar”.

Ahora, en el ámbito personal, y siendo -con la lesión de Medel- Sosa se ha adueñado del puesto de creación, el jugador destacó que “me he sentido mucho más cómodos en los últimos encuentros, y por ese lado contento, porque he podido jugar, que era lo que más deseaba”.

Finalmente, el uruguayo destacó que, ante Unión Española, el conjunto se vio mejor respecto a otros encuentros. Así, sentenció, “se salió jugando mucho mejor, a diferencia de los otros partidos, encontramos más el primer pase, y a mi me favorece, porque me encuentra más limpio”.

Marco Medel avanza en su recuperación y ya se encuentra practicando junto al resto del equipo. En tanto, Raúl Osorio efectúa trabajo diferencia para poder recuperarlo de la lesión que lo privó de terminar el juego ante Unión Española. El resto, todos los jugadores están en perfectas condiciones.