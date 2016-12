San Fernando: Terreno municipal en Termas del Flaco sale por segundo año a remate por deuda de contribuciones  

– La deuda asciende a 206 millones de pesos y el municipio a la fecha no la cancela, lo que conllevó a que la Tesorería General de la República lo pusiera en remate.

Por: IRENE PADILLA A.

“Este es un día histórico desde el punto de vista de lo que ha sido la historia de Termas del Flaco durante los últimos años. De verdad nos sentimos muy contentos de demostrarle a la comunidad este registro de escritura del conservador de bienes raíces donde el municipio se ha hecho dueño de una parte importante del sector, y que más adelante serán los propios comerciantes quienes lo van administrar y regularizar”, con estas palabras, el 19 de abril de 2010 , el entonces alcalde de San Fernando Juan Paulo Molina, daba a conocer a la opinión pública uno de los más importantes logros del municipio sanfernandino en esa época: la compra de un terreno de 4,27 hectáreas en el sector llamado Vegas del Flaco, un anhelo de años de los comerciantes que ahí se asentaron y que no tenían la posibilidad de comprar y regularizar el lugar en que funcionaban sus hosterías. La compra de estos terrenos, que tuvieron un valor de 250 millones de pesos, pagados con dineros de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, SUBDERE a la Sociedad Las Mulas, dueña del inmueble, tenían como principal objetivo crear un contrato de comodato entre el municipio y los comerciantes del lugar con tal que estos se encargaran de administrar estos terrenos en pos del desarrollo turístico de la zona.

Hasta ahí la historia sonaba bien. Pero los años han pasado, y el mentado terreno se está convirtiendo en una pesadilla para el municipio sanfernandino. Si bien en enero de 2012 la entonces administración de Juan Paulo Molina efectuó un contrato de comodato con la Sociedad Vegas Termales del Flaco Spa, compuesta por comerciantes asentados en el lugar, estos nunca pagaron su parte de las contribuciones, situación que reventó en mayo de 2015 cuando por primera vez los terrenos salieron a remate por adeudar este impuesto.

Según la Contraloría General de la República, al 13 de agosto de 2015 la deuda de contribuciones del municipio por la propiedad en los baños termales ascendía a 168 millones 434 mil pesos. La morosidad contenía cuotas atrasadas de entre los años 2007 y 2010, cuando se compró el terreno y el Servicio de Impuestos Internos lo unificó en un solo rol con una deuda de contribuciones de 114 millones; y a ello se sumaba la deuda de contribuciones del comodatario, es decir, de los comerciantes desde el año 2012 a 2015 por más de 53 millones de pesos, todos cobrables a la cuenta de uno de los municipios con mayores apuros económicos de la región.

Si bien la propiedad salió a remate, no hubo oferentes, por tanto la subasta quedo anulada. Pasó un año y el 27 de julio pasado, el llamado Lote B de propiedad municipal, apareció nuevamente en la lista de los terrenos morosos de San Fernando con un primer llamado a remate de la provincial Colchagua de Tesorería. Esta vez, la deuda de contribuciones asciende a $206.254.902.

Fuentes de la Tesorería afirmaron que el remate de la propiedad sigue vigente y se realizaría en septiembre ya que a la fecha el municipio aún no ha cancelado la deuda.

CONCEJO MUNICIPAL EN JAQUE

Pablo Silva, concejal sanfernandino explica que desde junio del año pasado que el tema no se tocaba en la municipalidad. Silva indica que el año pasado el municipio solicitó al concejo aprobar un convenio con Tesorería para poder pagar la deuda en cuotas, a lo que la mayoría de los concejales se negaron ya que todos tuvieron aprensiones. “En ese concejo la Municipalidad nos pone en la mesa un convenio y les dijimos que no, porque no podíamos autorizarlo cuando había una parte de la deuda que no le corresponde a la Municipalidad, por lo que planteaba este comodato, e incluso redactamos una solicitud de Téngase Presente a la Contraloría Regional sobre la situación. El tema llegó hasta ahí hasta ahora que nuevamente el terreno salió a remate y se vino de nuevo esta polémica. Recién el viernes 26 de agosto la municipalidad nos entregó la respuesta que llegó el año pasado de Contraloría , donde esta concluye que el municipio debía arbitrar sobre qué medidas deberían tomarse para solucionar la deuda, y eso simplemente no se hizo”.

Silva indica que los comerciantes aún están a la espera de regularizar la compra de sus terrenos lo que no se ha gestionado y por eso también se niegan a pagar impuestos por estos. Para el concejal, la situación tocó fondo, por lo tanto, está convencido que ahora se debe tomar una decisión definitiva sobre el futuro del terreno “es el momento de que los comerciantes que poseen el comodato se hagan cargo de sus obligaciones contractuales o simplemente el terreno debe volver a manos municipales por no cumplimiento de contrato. En mi opinión, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, debiésemos pagar la totalidad de la deuda y hacer efectiva la cláusula décimo primera del comodato donde dice que se elimina el comodato y el terreno vuelve a la municipalidad; o acordar el pago de un arriendo o parte de la deuda con los comodatarios si ellos no quieren perder ese terreno”.

Por su parte el concejal Mario González, explica que este es un problema del municipio y solo este debe solucionarlo:“Aquí estamos frente a un notable abandono de deberes, por parte de la primera autoridad comunal, porque él debe defender y velar por los bienes públicos de la comuna. Y en este caso, con un tema que es muy relevante, ya que implica uno de los mayores potenciales de desarrollo”

González subraya que “la comuna ganó el título de dominio de la propiedad, lo que normalizaría la situación de los emprendedores de las termas (porque luego se les venderían a ellos mismos los paños correspondientes). Así, comenzarían a pagar patentes regulares a la municipalidad y todo quedaría en regla, sanitariamente hablando (…) Pero, como no ha sucedido, podríamos llegar al extremo de cerrar las termas sanitariamente. Esto sucederá si la municipalidad no realiza una ofensiva urgente, que implique regularizar y vender los terrenos a los legítimos dueños”, concluye González.