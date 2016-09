Gobierno compromete entregar más facultades a gobernador regional

La suscripción de un protocolo para viabilizar un pronto despacho de los proyectos de reforma constitucional sobre elección democrática de los intendentes y de traspaso de competencias, acordaron los miembros de la Comisión de Gobierno del Senado y el Ejecutivo, representados por el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes.

Lo anterior ocurrió después que el ministro Nicolás Eyzaguirre comprometiera la entrega de nuevas competencias a los futuros intendentes electos. Sin embargo al cierre de esta edición el detalle de estas nuevas atribuciones no era conocido por los senadores, así lo confirmó el senador Alejandro García Huidobro quien pidió conocer el texto de las indicaciones antes de emitir una opinión, “una cosa es lo que se diga en la Comisión y otra el texto”, aseguró el parlamentario.

De igual modo, el secretario de Estado reiteró que el Ejecutivo propondrá a la Comisión un umbral de 40 por ciento de los votos como fórmula electoral para elegir a los futuros gobernadores regionales, con segunda vuelta entre las dos primeras mayorías en caso que ningún candidato alcance ese porcentaje. Sin embargo esta fórmula no es bien recibida por todos los sectores de la Nueva Mayoría, al respecto el senador Juan Pablo Letelier señaló no estar conforme con la propuesta enviada por el gobierno, dice ser partidario de la fórmula original, es decir un umbral de 50% con segunda vuelta. El parlamentario socialista justifica su postura diciendo que es necesario darle una mayor legitimidad a la nueva autoridad electa, la que estaría sustentada en un número importante de votos que la elijan, más aún en un escenario sin voto obligatorio. Sin embargo se mostró abierto a la opción del 40% siempre y cuando exista un diferencial de al menos 5 % con el segundo.

Así las cosas, la próxima semana las partes firmarán un Protocolo de Acuerdo, tras lo cual se pretende despachar la iniciativa a la Sala, así como también la de fortalecimiento de la regionalización que incluye la transferencia de competencias.

Por otra parte el senador Alejandro García Huidobro señaló al momento no estar disponible para aprobar una reforma que elija un “intendente de papel”, ya que señaló que el proyecto actual no entrega ni facultades ni recursos a la nueva autoridad lo que a su juicio podría traer aún más descredito a la política, al ser electo una persona que cause grandes expectativas en la población pero que no tenga las herramientas para realizar la tarea para la cual fue electa. Señaló en este momento no estar dispuesto a aprobar esta reforma constitucional aunque esto signifique no tener elección de intendente en 2017 y tener que esperar 4 años más.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes reconoció que los plazos son ajustados para que la primera elección se pueda realizar en noviembre del año 2017, tal como lo solicitó la Presidenta Bachelet en su discurso ante el Congreso Pleno el 21 de mayo pasado.

En este sentido, señaló que el proyecto debe salir del Senado no más allá de este mes y de la Cámara de Diputados en octubre próximo, de manera que después se pueda tramitar la respectiva Ley Orgánica Constitucional que regulara esos comicios.

En cuanto a las competencias que se van a traspasar, el titular de la SUBDERE destacó el ordenamiento territorial, que calificó “por lejos” como la más importante, ya que serán las propias autoridades de la región quienes podrán ordenar el territorio no como un instrumento indicativo, sino con carácter obligatorio.

Por otra parte, resaltó la creación de áreas metropolitanas que son “un tremendo desafío que van a recoger demandas muy sentidas de la población, como, por ejemplo, el reciclaje o el transporte público, y que los municipios no las pueden satisfacer por sí solas”.

“Se trata -añadió el subsecretario Cifuentes- de un conjunto amplio de nuevas competencias que van a tener un efecto concreto y práctico en la vida de los ciudadanos”, precisó

Por último, en cuanto al financiamiento que van a tener los gobiernos regionales, la autoridad manifestó que “hoy el desafío es instalar nuevas atribuciones, las que una vez traspasadas lógicamente van a ir acompañadas de nuevos recursos, por lo que sus presupuestos van a aumentar significativamente”, concluyó.