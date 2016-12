Hoy comienza cuadrangular internacional de básquetbol

– En San Fernando, Tinguiririca, Puente Alto, Olímpico de Santiago del Estero y Rivadavia de Mendoza darán vida al certamen cestero.



Ricardo Obando

Básquetbol de alto nivel se espera ver este viernes, sábado y domingo en San Fernando. En el marco de un certamen internacional que organizó el club Tinguiririca en conjunto con el municipio local, se desarrollará un cuadrangular que tendrá en el parquet del gimnasio municipal, a elencos de categoría sudamericana.

En ese sentido, y en el marco de su pretemporada en Chile, se presentará el Club Ciclista Olímpico de Argentina, quinteto dirigido por el ex medallista de oro en las Olimpiadas de Atenas, Fernando Duró. “La Banda del Estero”, como se le conoce en la liga profesional trasandina, se encuentra desde el sábado en Colchagua, donde trabaja en doble turno para preparar su participación en la competencia de su país, y también para poder disputar los tres encuentros previstos para este fin de semana.

A ellos, se suma el conjunto del Centro Deportivo Rivadavia de Mendoza, quinteto llamado “Pasión Naranja”, lideró en esta temporada la competencia de aquella provincia, y, de paso, se jugó su clasificación para el torneo federal B. En la actualidad, en el torneo mendocino, este quinteto marcha en la tercera plaza transcurridas siete fechas, donde suma 10 unidades, una menos que los líderes Anzorena y Municipalidad de Junín.

Estos dos elencos trasandinos, se sumarán al local TSF, que estrenará a sus refuerzos para la Liga Nacional Jorge Vásquez, Benjamín Acuña y Matías Moraga. Además, aprovecharán la ocasión para despedir a Franco Morales, su máximo referente, que parte a Las Ánimas, y también se sumará el argentino Juan Abeiro, recientemente confirmado para el segundo semestre.

Finalmente, el último integrante de este cuadrangular será Municipal Puente Alto, quinteto dirigido por el ex TSF Claudio Lavín, y que disputó recientemente el Top 4 de Libcentro, y que también estará en la próxima Liga Nacional 2016-2017.

Cabe consignar que, la programación para esta jornada es la siguiente: 19.00 horas, Tinguiririca San Fernando vs Rivadavia; 21.00 horas, Olímpico vs Puente Alto. Por su parte, para mañana, esta indica que, a las 18.00 horas jugarán Tinguiririca vs Puente Alto, y a las 20.00 horas, Rivadavia vs Olímpico. Finalmente, el domingo, a las 18.00 horas, Rivadavia se medirá contra Puente Alto, y a las 20.00 horas, los Energéticos cerrarán el cuadrangular jugando ante La Banda.