Panoramas Culturales

Golden Rock Bar

Los mejores tributos se apoderan de Golden Rock Bar este viernes y sábado, estando a sólo $1000 la entrada general. Es así como hoy, los fanáticos de AC/DC disfrutarán de la música de sus ídolos, gracias a la puesta en escena de los santiagüinos de The Jack. En tanto, Brokenbones tocará mañana lo mejor de Alice in Chains, en un show extenso para seguidores de estos grandes del grunge. ¿Dónde? En Alameda N°063, Rancagua.

La Casa del Arte

Un tipo común y corriente, pero sobrepasado por las deudas, recurre a su creatividad extrema para salir de su déficit financiero. De esta forma es que se hunde aún más en esta crisis de dinero, de la que sólo se salvará si el destino así lo quiere. Ése es el argumento de “Hecho Bolsa”, obra que pretende realizar una crítica irónica a este sistema que esclaviza con cada una de las obligaciones del diario vivir. Con Felipe Izquierdo en el absoluto rol protagónico, usted no se la puede perder. ¿Cuándo? Hoy y mañana, a las 20:30 horas en Ibieta N°187, Rancagua. Para hacer sus reservas, llame al 2242604 o al 2539401. ¡Que no se lo cuenten terceros, asista a “Hecho Bolsa”!

Teatro Regional

Carmela es una joven que llega desde el campo a trabajar en la pérgola. Al cruzar la Alameda causa el choque del auto de la aristócrata Laura Larraín, quien molesta advierte a los floristas que hablará con el alcalde para ensanchar la avenida. Este proyecto es conocido a través del diario por Rosaura, iniciándose así una serie de situaciones que llevará a las afectadas a luchar para salvar su puesto de trabajo. Ésta es la historia de “La pérgola de las flores”, la comedia musical chilena más importante de todos los tiempos, que ahora arriba al Teatro Regional en una versión producida por la Casa del Arte. Bajo la dirección general y musical de Silvia Santelices y Moncho Romero, respectivamente, con la coreografía de Vinka Bogdanovic, el elenco está compuesto por Violeta Vidaurre, Patricia Irribarra, Maga Ortúzar, Mario Poblete, Jorge Arévalo, Mireya Sotoconil, Evaristo Acevedo, entre otros. Anote bien, tiene una cita este sábado 3 de septiembre, a las 19 horas.

Museo Regional

Varias exposiciones esperan a los visitantes del Museo Regional. Sí, pues esta semana recién pasada se estrenarían las exhibiciones arqueológicas “Las primeras comunidades agroalfareras” y “Molino de Santa Amelia de Almahue: redescubriendo el pasado”, mientras que hoy será la apertura de la muestra “Pintores del siglo XIX y XX” de los alumnos del taller Todo – Arte, dirigido por Verónica Valdivia. La entrada es liberada y usted puede asistir de martes a jueves, entre las 10 y las 18 horas; los viernes, de 10 a 17 horas, y sábados y domingos, de 9 a 13 horas. Ya lo sabe, aguardan por usted en Estado N°685, Rancagua.

Lanzamiento de Libro

Primeros Pasos Ediciones lo invita a la presentación del libro “Transferencia de la memoria”, de las escritoras Judith Figueroa, Cristina Soto y Michelle Souyet. En el texto, las autoras aportan miradas sobre un mundo complejo e íntimo, partiendo desde sus recuerdos, anhelos y sueños, con voces nítidas que fueron rescatadas tras siglos de silencio. El evento se realizará este viernes 2 de septiembre, a las 18 horas, en el segundo piso de la Librería Cervantes. Ésta se ubica en el Paseo Independencia N°578, en Rancagua.

Teatro Bohem

Hace seis años que José Miguel Reyes vive en Rancagua, donde ha lanzado su carrera musical a través de la promoción de su primer tema. Dicho sencillo ha sonado en las radios de la ciudad y ahora se hará sentir en el Teatro Bohem, cuando este sábado 3 de septiembre, desde las 22 horas, sea interpretado en un show especial junto a la ex Rojo Fama Contrafama y ganadora del Festival de Viña del Mar (2005 y 2009), Camila Méndez. Todo esto, junto a la banda del artista de la Región de O’Higgins. La adhesión está a $4 mil y la dirección es Alcázar N°83, en la capital regional.

Casa de la Cultura

Con una fiesta de cierre se despedirá mañana, de la Casa de la Cultura, la exposición “Matices”. En dicho espacio, once artistas de la región exhibieron sus obras de arte urbano, que reflejan su paso por el mundo del grafiti. La actividad es este sábado a las 20 horas, oportunidad en la que el público podrá escuchar el hip hop y electrónica de Dj Nutex, además del funk rock de Morjibia. La entrada es liberada.

Miranda! en Rancagua

Con más de seis álbumes a su haber, este 9 de septiembre llega a Rancagua el pop electrónico de los argentinos de Miranda! Sí, pues desde la medianoche el grupo presentará un show espectacular, con el que celebran sus 15 años de trayectoria. “Don”, “Profesor” y “Fantasmas”, son algunos de sus éxitos que se harán sentir en Moka Multiespacios, ubicado en Tuniche 2649, Rancagua. La venta de entradas es a través del sistema Ticketek y tiene un costo de $15 mil, más recargo por servicio.



Bar Cosmopolitano

“Una de las armónicas más importantes del blues latinoamericano, el rancagüino Gonzalo Araya, se presenta este viernes 2 de septiembre en Bar Cosmopolitano, donde desde las 23 horas tocará junto a la banda nacional La Puzzydoll. Araya es uno de los referentes de este género en el país y este 2016 cumple 20 años de carrera. En sus inicios colaboró con grandes como el brasileño Johnny Jam and the Blue Turkeys, Joe Vasconcellos, Christian Gálvez, La Rata Bluesera, Denny Demarchi (guitarrista de Cranberries) y JC Smith. También ha compartido escenario con Eric Clapton, Scott Henderson, Little Charlie and the Nightcats y Lurrie Bell.

En cuanto a La Puzzydoll, la agrupación es reconocida por tener un sonido propio, con composiciones en su mayoría cantadas y que cuentan con solos instrumentales e improvisación. Han participado en el festival Viva Las Vegas Rockabilly Weekend 2015 (USA) y en Rockalavera 2015 (México), ambos con una concurrencia superior a las 25 mil personas en cada versión. La preventa está a $2 mil, mientras que la compra del ticket asciende a $3 mil en la puerta. Recuerde, lo esperan en Acceso Marista #11, esquina de Avenida San Juan, en Machalí.



Primer Encuentro de Cultura Tradicional en Graneros

El Conjunto Trayén invita a festejar sus 50 años de trayectoria artística, acompañándolos a ser parte del Primer Encuentro de Cultura Tradicional en Graneros. Con el objetivo de proyectar a destacados conjuntos folclóricos de Chile y conversar sobre la cultura tradicional, en la instancia participarán laureados cultores como el cantor a lo poeta e investigador Francisco Astorga, el payador chileno Moisés Chaparro, además de Tabake Valparaíso, entre otros importantes músicos. Igualmente habrá un foro panel, desde las 15 horas en la Casa de la Cultura de Graneros. Para las presentaciones en vivo, la cita es este viernes 2 y sábado 3 de septiembre, desde las 20:30 horas en el auditorio del municipio local. Las invitaciones están disponibles en Avenida La Compañía N°049

Encuentro de Payadores

Siete destacados payadores se dan cita este viernes 2 de septiembre en el mismo local, para deleitar con este tradicional arte a los amantes de la cultura más histórica. Leonel Sánchez, Luciano Fuentes, Luis Carreño, Jorge Céspedes “El Manguera”, Hugo González “Pichilemino”, Juan Carlos Bustamante y Sergio Vera “El poeta de Coya”, son los cultores que el respetable podrá escuchar hoy en el Centro Cultural Oriente -Martínez de Rozas N°140, Rancagua-, desde las 19:30 horas.

Documentales en la Biblioteca Eduardo de Geyter

El artista chileno Felipe Cusicanqui emprende un viaje a Bolivia, tras la huella de una antigua leyenda familiar transmitida por su abuelo. Y es que según ésta, su sangre proviene de la nobleza inca. Durante su peregrinaje por el altiplano de Los Andes, explorando el paisaje y escuchando historias de los lugareños, él experimenta una aventura fuera del tiempo ordinario. Ésta lo conecta con el relato oculto de su misterioso antepasado, en un periplo que lo guía hacia caminos creativos inexplorados. Ésa es la propuesta detrás de “El príncipe inca”, dirigida por Ana María Hurtado, cuyo documental trae MiraDoc a Rancagua este sábado 10, jueves 22 y sábado 24 de septiembre, a las 16 horas en la Biblioteca Eduardo de Geyter -Avenida Cachapoal N°90-. La entrada general está a $1000, mientras que los estudiantes cancelan $500.

Sun Monticello

La entretención continúa este viernes y sábado en Sun Monticello, con grandes shows para la familia. El baile es el protagonista de hoy, cuando se presenten los legendarios de la Sonora Palacios y empujen a la pista a todos los asistentes. En tanto, los Huasos Quincheros llegan mañana con su folclore. Ambos estarán en Bravo Bar a partir de las 21 horas y usted puede asistir con sólo mostrar su entrada para ingresar al casino.