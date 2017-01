Selección nacional de básquetbol en silla de ruedas se presentará en Machalí

Ricardo Obando

Un interesante evento deportivo se efectuará este sábado a las 16.00 horas en el polideportivo del estadio Guillermo Chacón de Machalí. En aquel recinto, se presentará la selección nacional de básquetbol en silla de ruedas, combinado que, en damas y varones, está en plena preparación de cara a las próximas clasificatorias mundialistas.

Justamente, el técnico de la selección chilena, Juan Soto, comentó que “hace algunas semanas, recibimos el llamado de la Corporación de Deportes y gustosos aceptamos la invitación. Nosotros nos encontramos en una etapa de preparación para lo cual hemos recorrido el país buscando jugadores. Queremos demostrar, que las personas con capacidades diferentes, también tiene opciones de practicar actividad física, que les ayuda no sólo a distraerse, sino también, como impulso a sus recuperaciones”, señaló el también ex jugador profesional.

En tanto, el gerente de la corporación de deportes de esta comuna, Diego Ramírez, dijo que “mucho tiempo atrás, teníamos la inquietud de traer a Machalí el básquetbol sobre ruedas y ahora que lo logramos, queremos que los vecinos y vecinas, nos acompañen y vengan a observar esta disciplina. Esta misma situación, nos ha despertado la necesidad de analizar, si somos capaces de organizar un taller, que vaya en esta dirección”.

Cabe consignar que, de acuerdo a la reglamentación, para poder participar de este deporte, los basquetbolistas deben poseer una discapacidad física en sus extremidades inferiores, que no les impida correr, saltar y pivotear, esta debe ser objetiva y medible. Los jugadores son asignados con un puntaje que va del 1.0 al 4.5, dependiendo del nivel de capacidad física. Además, “las reglas del básquetbol son las mismas, es decir, la altura del aro, el mismo balón etc. Quizás la única gran diferencia, son las faltas y el caminar (dos pasos sin botear), que aquí se reemplaza por dos impulsos. En los demás, todo permanece intacto”, expresó Soto.