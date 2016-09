Hoy culmina cuadrangular internacional de baloncesto

En San Fernando, desde el viernes, se disputa la competencia que tiene en cancha a elencos nacionales y trasandinos.

Ricardo Obando

Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, se iniciará la jornada final del cuadrangular internacional de básquetbol que organiza Tinguiririca San Fernando. El certamen, que tiene en cancha a elencos nacionales y argentinos, ha dejado un buen juego, y muchos elementos a observar por parte de los espectadores.

En ese sentido, el viernes por la noche jugaron el Club Ciclista Olímpico de Santiago del Estero, cuadro dirigido por el técnico medalla de oro en las olimpiadas de Atenas, Fernando Duró, frente a sus compatriotas de Club Rivadavia de Mendoza. En el encuentro, “La Banda”, como se lo conoce al quinteto de Duró, superó ampliamente a los mendocinos. Un arranque de 15-0 (cinco triples consecutivos), puso a su conjunto en ventaja, y a pesar que Rivadavia intentó una recuperación, no fueron capaces de lograrla ante un cuadro que próximamente disputará la Liga Nacional de su país, y además la Liga Sudamericana de Clubes. En este encuentro, el marcador fue 101-67.

En tanto, en el duelo de fondo, Tinguiririca San Fernando superó a Municipal Puente Alto por 68-54, duelo donde los Energéticos estrenaron a tres de los refuerzos del quinteto de cara a la próxima LNB. En ese sentido, se mostraron de buena forma Jorge Vásquez, Matías Moraga y Benjamín Acuña, elementos que se sumaron al quinteto de Cipriano Núñez, y quienes esperan llegar bien arriba en la liga junto al resto de sus compañeros. Claro está que, horas previas al inicio del torneo amistoso, se confirmó una nueva baja. El ala pívot, Carlos Aranda, no llegó a acuerdo económico, por tanto, no seguirá defendiendo a TSF, hecho que ya aconteció con Osven Ledezma y Fernando Schuler, elementos que no continuarán.

Cabe consignar que, ayer -al cierre de esta edición- se disputaban los encuentros entre Tinguiririca vs Rivadavia y Olímpico vs Puente Alto. En tanto, hoy, en el cierre, se enfrentarán a partir de las 18.00 horas, Puente Alto vs Rivadavia de Mendoza y Tinguiririca frente a Olímpico.