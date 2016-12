Plan D: Universidad Regional explica las razones por las que partirá en módulos de madera

Durante una sesión del Consejo Regional, representantes de la Universidad entregaron detalles de la última y tercera decisión de rectoría en menos de un mes que implica la instalación de módulos de emergencia en uno de los patios del ex Hospital. Aunque informaron que la opción fue aprobada por el Ministerio de Educación, este aún no se pronuncia públicamente si es que visará o no esta nueva opción para iniciar clases en 2017.

Irene Padilla

Fotos: Nico Carrasco

En tan solo unas cuantas semanas, la Universidad Regional ya ha barajado tres opciones para iniciar sus clases en Rancagua. La primera fue la fallida propuesta de utilizar el Liceo de Niñas de la capital regional; posteriormente el rector Rafael Correa informó a través de la prensa que la segunda opción sería apurar las obras en el ex Hospital para utilizar los primeros tres pisos de la torre central; y el último anuncio, es la instalación de módulos de madera en uno de los patios del ex recinto de salud.

La última decisión que fue tomada y dada a conocer recién durante la semana. Es por ello que la sesión del Consejo Regional del pasado viernes donde, los representantes de la UOH explicaron los detalles de esta opción no pasó inadvertida. Hasta la reunión llegaron Javier Pino, vicerrector de Finanzas y Paula Ávila, encargada de Infraestructura del plantel quienes entregaron más datos acerca del futuro de este llamado “Plan D”, a tan solo siete meses de que comiencen las clases.

Durante su presentación, Paula Ávila, indicó los siguiente respecto a los módulos que se pondrán en el ex Hospital: “Hay un proyecto (con el Hospital) que se licitó para la remodelación con miras a que se inicie a fin de año la construcción de los primeros tres niveles que estarían habilitados para el segundo semestre de 2017. Para marzo de 2017 se realizará la habilitación, dentro del terreno del campus, en el sector patio poniente, con la instalación de módulos prefabricados como salas de clases con capacidad para 60 y 50 personas. La idea es también habilitar áreas verdes, baños y un espacio de cafetería para este primer semestre de 2017. Estas instalaciones se irán organizando y generando patio y circulaciones.”

Ávila agregó que “hemos cotizado y hemos ido a visitar numerosas empresas que ofrecen este servicio en base a otras universidades como la Católica y Finis Terrae que en por sus nuevos proyectos de infraestructura usaron esta solución transitoria. Queremos dejar claro que los módulos están hechos de paneles con aislación térmica, tendrán aire acondicionado, cumplen con las puertas adecuadas a este tipo de espacio, también con altura, ventilación; además de contar con una estética que nos pareció adecuada”.

Consultado Javier Pino acerca del campus San Fernando, el cual , para varios consejeros regionales, está en condiciones de recibir los primeros alumnos en 2017, el vicerrector de Finanzas indicó que si bien el edificio tiene la capacidad suficiente para albergar los alumnos en 2017, no podría hacerlo en los años subsiguientes: “Nosotros hemos tomado la decisión de partir en Rancagua y no en otra infraestructura porque tenemos que asegurar estabilidad en los años de operación de la Universidad. Si bien dije que esa infraestructura (San Fernando) tiene capacidad para 1.200 estudiantes, (es) muy apretado, porque no tiene por ejemplo biblioteca adecuada ni las oficinas suficientes para los académicos, y por lo tanto arriesgaría la operación para tres años continuos. Y en Rancagua nosotros podemos estar ahí tranquilamente por 3 a 4 años con una cabida de 3.500 estudiantes, (así que) esa es la decisión”.

Pino agrega que “tenemos proyectado una curva de ingreso de estudiantes con una primera corte de 600 estudiantes, y una segunda corte de 800 estudiantes porque vamos a ir ampliando las carreras y la matricula, por lo tanto, ya en el segundo año (San Fernando) queda chico, por eso hemos pensado iniciar en una infraestructura que nos permita un crecimiento explosivo en los primeros años”.

Respecto a los recursos que serán utilizados para adquirir las estructuras modulares, el Vicerrector aseguró que “no nos cuestan ni un peso más de lo que nos cuesta el proyecto final del Hospital”. Finalmente, respecto a las críticas que han generado cada una de las decisiones tomadas por la rectoría en las últimas semanas, Javier Pino se dió el espacio para explicitar los sentimientos de quienes hoy trabajan en la Universidad de O’Higgins. “Quiero decirles algo que quizás es un poco confidencial, pero nosotros hemos recibido todas las críticas que por la prensa se han dado y es un tremendo tema para nosotros. Nos constriñe mucho, sobre todo las criticas ácidas, y algunas no tanto, las hemos discutido en el fuero interno de la Universidad y en base a eso tenemos hemos cambiado nuestra estrategia de funcionamiento. No duden de que cualquier actor político relevante que opina negativamente sobre la Universidad va a estar afectando a quienes están trabajando en ella”.

EDIFICIO SAN FERNANDO: ¿LISTO PARA MARZO?

Durante la sesión también se aprovechó de entregar información acerca de los avances del edificio del Gobierno Regional en San Fernando. En primer lugar Paula Ávila, encargada de Infraestructura de la UOH, detalló las reparaciones que necesita este edificio para quedar en condiciones de funcionamiento: “En este proyecto se conformó una mesa con la Municipalidad de San Fernando para dotar al edificio de varias cosas que carecía como agua potable, las accesibilidades de la nueva concesión (de la carretera) para garantizar un acceso seguro, tanto peatonal como vehicularmente, y hay obras menores de mantención que son producto del tiempo transcurrido de la sede sin uso, y otras como la instalación de fibra óptica para que los estudiantes cuenten con una red de Wifi. La municipalidad nos ha entregado el proyecto para ser presentado al Ministerio de Desarrollo Social para un eventual RS y la posterior ejecución de las obras durante el año 2016 -2017, con miras a habilitarlo a la brevedad”.

Tras la exposición de la casa de estudios, Hernán Carrillo, jefe Secplac de la Municipalidad de San Fernando indicó que el edificio construido en la salida sur de esa comuna por el Gobierno Regional estaría en perfectas condiciones para ser utilizado a partir de marzo de 2017. “El proyecto que hemos presentado a la Universidad y al Mineduc, es un proyecto de 942 millones de pesos aproximadamente, de los cuales 109 son de equipamiento y 300 millones de climatización. Aquí no hay arriendo de un container, nada de eso, el edificio está en perfectas condiciones de funcionar una vez le conectemos el agua potable que es un proyecto que está en ejecución. Si en septiembre obtenemos el RS, y en octubre el financiamiento, podemos licitar las obras en noviembre y lo constructivo es muy poco, por tanto nada hace pensar de que este campus no pueda estar funcionando en marzo de 2017”.

Ministerio de Educación mantiene la expectación

Durante la sesión especial del pasado 17 de agosto, en que la Ministra Adriana Delpiano entregó detalles ante el pleno de la Cámara de Diputados sobre los avances en la instalación de la universidades de O’Higgins y Aysén, la secretaria de Estado afirmó que antes del 15 de septiembre sería el propio Ministerio de Educación el que indicaría con qué carreras y en que infraestructura iniciaría sus funciones la Universidad.

Pero en las últimas semanas la Universidad ha intentado adelantarse al anuncio. Primero fue el propio rector Correa a través de una entrevista televisiva, quien dijo que la Ministra se habría referido a la Universidad de Aysén y no a la de O’Higgins, y que por tanto la UOH partiría en los tres primeros pisos de la torre central del ex Hospital, decisión que según el rector, estaba conversada y aprobada por el Mineduc. Ahora, ante el anuncio comenzar las clases en módulos de madera instalados en los patios del recinto asistencial, nuevamente la Universidad indica que el Mineduc está al tanto y que esta todo en regla y aprobado.

El Rancagüino ha intentado obtener dos veces una respuesta oficial por parte del Ministerio de Educación, solicitando un pronunciamiento ante estas declaraciones de la UOH, sin embargo, no ha habido respuesta.

Así, quienes aun esperan que sea Adriana Delpiano quien tome la decisión final son los parlamentarios, diputados que han criticado el actuar del rector Rafael Correa respecto a la infraestructra universitaria. Consultada Alejandra Sepúlveda por la decisión de instalar módulos, la diputada solo afirmó un escueto “hay que hablar con la Ministra” indicando que en este tema la UOH no ha cerrado nada. Por su parte el diputado Sergio Espejo no se refirió en específico a los módulos pero sí afirmó que esperará hasta el 15 de septiembre, fecha tope para el compromiso de la secretaria de Estado de hacer pública la decisión del Gobierno sobre este delicado tema. “El 15 de septiembre la Ministra de Educación prometió información pública sobre las carreras y la infraestructura de la Universidad y yo voy a esperar esta fecha, pero me parece que los criterios tienen que ser muy claros: esta es una Universidad que debe estar en condiciones de ser inaugurada por la Presidenta de la República, y por lo tanto, espero que el rector Correa garantice que eso sea posible y no ocurra lo que ha pasado con el Hospital Regional que hasta la fecha no puede ser inaugurado por la Presidenta. Da la impresión que la Universidad a ratos fuera la parcela de un grupo de iluminados y no un patrimonio nacional y regional, y las autoridades del Ministerio de Educación y el Intendente deben proteger que esos estándares se cumplan”, sentenció el DC, Sergio Espejo.

REACCIONES AL “PLAN D”

“Ustedes van a invertir no sé cuántos millones en esos paneles de madera, cuando pudieron haber comenzado perfectamente en San Fernando. Pero aquí la situación es que siempre han pensado en Rancagua. Yo al menos me siento discriminado” Juan Pablo Quiroz, consejero regional.

“Señor Rector: por dignidad renuncie! Así difícilmente el Gobierno subirá del 13 % de aprobación. La tontera ya no tiene límites. Y todo para decir que Rancagua tiene Universidad en 2017, año de elecciones” Ramón Barros, diputado distrito 35

“La Universidad va a va a estar en Rancagua y siempre va a estar en Rancagua porque todas las regiones del país se han desarrollado desde la capital regional y no desde las pequeñas comunidades” Cecilia Villalobos, consejera regional

“Da la impresión que la Universidad a ratos fuera la parcela de un grupo de iluminados y no un patrimonio nacional y regional, y las autoridades del Ministerio de Educación y el Intendente deben proteger que los estándares de calidad se cumplan” Sergio Espejo, diputado DC.