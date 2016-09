Santa Cruz recibe a Naval en el inicio de la Segunda División

El conjunto que dirige Gustavo Huerta arrancará esta tarde como local. Por su parte, Colchagua comenzará como visita en Cauquenes.

Ricardo Obando

Se terminó una larga espera para los fanáticos de Deportes Santa Cruz. El conjunto que dirige Gustavo Huerta, tendrá esta tarde su estreno en la temporada 2016-2017 de la Segunda División, y lo hará como dueño de casa.

Los Unionistas, que se reforzaron convenientemente para esta nueva expedición, donde la meta es llegar a la Primera B, recibirán a partir de las 16.00 horas a Naval de Talcahuano, conjunto que también tiene pretensiones de volver a tener el protagonismo que alguna vez tuvo en las grandes ligas el país.

Los locales, que hoy no podrán contar con dos de sus refuerzos, Matías García y Esteban Giorgetti, quienes deberán cumplir con un castigo que arrastran del torneo pasado (cuando defendían a Deportes Melipilla), esperan cumplir con las expectativas de la hinchada que hoy repletará el estadio Joaquín Muñoz García, y así hacerse muy fuertes como local, aspecto que influyó en no haber ascendido el 2015-2016.

Cabe consignar que, este encuentro, entre santacruzanos y choreros, será arbitrado por Julio Abdala.

COLCHAGUA AFUERA

Otro elenco que también se estrenará hoy será Colchagua CD. Los sanfernandinos, que esta temporada serán dirigidos por Luis Fredes, visitarán al recién ascendido Independiente, en Cauquenes, duelo donde esperan iniciar con un buen resultado, para, como dijo su técnico, “alejar los fantasmas de la temporada anterior”.

El conjunto sanfernandino, que a diferencia de Santa Cruz cambió a todo su plantel, podría alinear hoy, durante algunos minutos, a Gamadiel García, quien durante la semana entrenó normalmente.

Este encuentro, que se disputará a las 16.00 horas en el estadio fiscal Manuel Moya, será dirigido por Benjamín Saravia.

Cabe consignar que, al cierre de esta edición, se disputaban los otros encuentros de la fecha: Lota Schwager vs Malleco Unido, San Antonio Unido vs Trasandino, Deportes Melipilla vs Barnechea y Deportes Vallenar vs Deportes La Pintana.