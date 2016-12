Evópolis en O’Higgins: 28 son los candidatos a concejal del partido de centro derecha

Felipe Kast, presidente del nuevo partido político asegura que pondrán todas sus energías en estas elecciones para mostrar sus ideas y posicionarse en el mundo político actual

En diciembre de 2012 nace públicamente el movimiento Evolución Política, quienes apoyados por Renovación Nacional participan de las elecciones primarias y luego en 2013 de las parlamentarias, teniendo a Felipe Kast como su primer diputado electo. Pero no es sino hasta febrero de 2016 que Evópolis presenta sus firmas al Servel para constituirse como partido político en todas las regiones del país.

Hoy como un partido ya consolidado, Evópolis va con toda sus energías a las elecciones municipales de octubre próximo. Así lo indica su presidente Felipe Kast, “estamos muy contentos, llevamos 28 candidatos a concejal en la región de O’Higgins, ocho de ellas son mujeres. Tenemos grupos muy fuertes en San Fernando, en Rancagua, en Machalí”.

Respecto a la apuesta que este nuevo partido hace en estas elecciones, su presidente explica “nuestra apuesta es a largo plazo, a buscar a gente buena, a gente potente, ya tuvimos a Sonia Pavez compitiendo en San Fernando, lo que nos dio mucho oxígeno, mucha fuerza y para haber constituido el partido hace cuatro meses estamos muy contentos con lo que estamos construyendo como una nueva alternativa para quienes están desencantados de la política o pertenecen a el mundo independiente”.

Conscientes de la baja participación que hubo en las primarias municipales, los militantes de Evópolis no se preocupan, asegurando que la participación siempre ha sido baja, “siempre en las primarias hay baja participación, nuestra apuesta va a dirigentes sociales, perfiles ciudadanos, ya que el 95% de los miembros de Evópolis nunca habían pertenecido a un partido político, han tenido que aprender a hacer política en la calle y con la gente, lo que está dando muy buenos resultados, yo creo que vamos a dar una sorpresa en todas las comuna donde participemos, estoy seguro que vamos a poder generar una alternativa y cuando alguien dice ‘Acá es difícil encantarse con la política porque no hay alternativas’, le decimos que acá hay una muy concreta, estamos en todo Chile”, asegura Felipe Kast.

Si bien el partido tiene 28 candidatos a concejal en la región, Kast explica que la situación con las alcaldías es distinta, “en el caso de las alcaldías, los alcaldes que van a reelección corren con ventaja, es una de las cosas malas que tiene la nueva ley, que limita mucho la competencia y por lo tanto es muy posible que veamos mucha reelección, nosotros estamos apoyando a los candidatos de Chile Vamos, a través de la mirada colectiva, pero destacando que somos un partido nuevo, que busca a través de sus concejales hacer una diferencia en el estilo de hacer política, le hemos insistido mucho a los candidatos que nos apeguemos mucho a la ley, que seamos cuidadosos en dar el ejemplo”.

La política y la juventud

En los últimos años hemos escuchado muchas veces que la juventud está desencantada con la política y que prefieren no participar, es por eso que Felipe Kast explica que este partido busca la participación de jóvenes pues es un partido joven “yo creo que Evópolis es un partido que es muy atractivo para la juventud, somos un partido en que buena parte de nuestro contingente, de nuestros militantes y candidatos son jóvenes, por lo tanto ven en él esa alternativa para ejercer su liderazgo de recambio, de renovación y de poder plantear ideas, la centro derecha muchas veces es vista como una coalición que no quiere cambios y nosotros creemos que eso está muy mal, hemos dicho que somos un partido reformista pero con las ideas correctas, eso es parte de lo que la juventud también valora, una política sin sueños, sin aspirar a cambios es una política completamente seca, que no inspira”.

Por otro lado explica que la forma de reencantar en la política es a través de sus propuestas “Yo creo que hay una demanda bien fuerte y es transversal en la ciudadanía, que es devolverle el estado a los ciudadanos, terminar con esta lógica de que la política es un lugar para llenarse de privilegios, hay una demanda para que ojalá terminemos con los cuoteos políticos, con la lógica de permitir que en los municipios se paguen favores, de permitir que se paguen sueldos a operarios políticos en vez de hacerlo de forma meritocrática, toda la línea de trabajo está a favor de eso, de no ocupar los recursos públicos en forma indebida es algo que está en nuestro sello, y el otro sello es el tema social, somos un partido que nace trabajando en los campamentos, nace trabajando en lugares donde la pobreza es muy fuerte y los concejales nuestros tiene un tema social muy marcado”, sostiene Kast.

Elecciones presidenciales

Respecto a las futuras elecciones presidenciales, Felipe Kast asegura que participarán de las primarias “Evópolis tomo una decisión en el último concejo y es que vamos a competir en todos los espacios, ya lo estamos haciendo en las municipales con 550 candidatos a concejales en el país, vamos a competir en las parlamentarias y por supuesto que vamos a competir en la elección presidencial, vamos a estar ocupando todos los espacios disponibles para plantearle al país nuestras propuestas, nosotros creemos que Chile vive un nuevo ciclo político y si las nuevas generaciones no somos capaces de ganarnos los espacios con coraje y compitiendo de buena forma, la crisis política que vive el país no va a poder ser superada, así que vamos a trabajar con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Probablemente de aquí a un par de meses vamos a proclamar a nuestro candidato para las primarias presidenciales”.

“Aquí lo importante, y sabiendo que las primarias para un partido nuevo son difíciles, es tenerlas como un espacio para poder influir con nuestras ideas de cambio, de tener una centro derecha más dialogante, inclusiva. Una de las cosas que queremos no es solamente ganar la próxima elección, que es clave para no seguir con este rumbo que ha tenido la nueva mayoría y que es clave para poder gobernar, y nosotros creemos que Evópolis tiene mucho que decir en la propuesta de como gobernar de buena manera el país, porque no basta hoy en día con más gestión, el debate cultural que está viviendo hoy el país amerita un estilo, un lenguaje de hacer política que siento que las nuevas generaciones entendemos bastante mejor”, afirma el diputado por Santiago.