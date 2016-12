Recomendaciones para prevenir delitos telefónicos e informáticos

Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), un 8% de los hogares han sido víctimas de algún delito de connotación económica y, dentro de ellos, un 4.1% declaró haber sido víctima de una estafa telefónica.

Llamadas telefónicas sospechosas ofreciendo premios sorprendentes o avisando que un familiar fue víctima de un accidente, son algunas de las estafas que la nueva campaña impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito quiere prevenir. En el lanzamiento regional, encabezado por el Intendente de O’Higgins, las autoridades explicaron los alcances de la campaña “Córtale la llamada al fraude” y cómo éste delito está afectando a la comunidad.

Tal como explicó el Intendente Regional, Pablo Silva Amaya, el principal objetivo de esta campaña es “prevenir junto a las familias, principalmente adultos mayores, mujeres que han sido estafadas, que no queremos que sigan siendo estafadas, para que no presten atención a estas llamadas que son solamente con fin de estafa. Hay que tener cuidado, chequear y ante cualquier sospecha lo mejor es cortarle el llamado telefónico para que no caigan en estas redes de estafadores”.

Por su parte el Fiscal Regional (S), Sergio Moya Domke, hizo un llamado a ser cuidadosos con la información personal, en especial con el uso de la Cuenta Rut. “Hemos recalcado el día de hoy que hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, se presta una Cuenta Rut, habitualmente a un vecino, un pariente o un tercero que pide a una determinada persona que le facilite la cuenta para hacer una transacción porque supuestamente no tiene o está bloqueada. Ahí ya se está corriendo un riesgo pues lo que hacen estos sujetos que comenten engaños, es involucrar a terceras personas que facilitan las Cuentas Rut, para que se transfieran los fondos a estas personas. Habitualmente quienes reciben el dinero son los que terminan detenidos y formalizados ante tribunales”.

Durante la actividad de lanzamiento, que contó con la participación de la Gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitía Navarrete, la Gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez, se mostró a los presentes los videos de prevención y las principales estadísticas de este delito a nivel nacional y regional.

Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), un 8% de los hogares han sido víctimas de algún delito de connotación económica y, dentro de ellos, un 4.1% declaró haber sido víctima de una estafa telefónica. “Si lo comparamos con los Delitos de Mayor Connotación Social, la ENUSC señala que el 27.2% de los hogares de la Región de O’Higgins han sido victimizados de alguno de estos delitos, en un 9.7% por hurto, 5.7% por robo a la vivienda y 3.2% por robo por sorpresa. Si consideramos que sólo las estafas telefónicas corresponden al 4.1%, entonces podemos apreciar que es un delito que está afectando con fuerza a nivel nacional y regional”, agregó el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Germán Muñoz Castillo.

Dentro de las recomendaciones realizadas para prevenir delitos, desde Carabineros, el jefe Zonal Operativo, Coronel José Luis Rivera Aedo, recalcó que “primero es fundamental organizarse a nivel familiar para, ante cualquier suceso que ocurra, poder tomar contacto con esa supuesta víctima para poder conocer que está en buenas condiciones y así tener una forma especial de enfrentar estos sucesos. Como policías jamás vamos a solicitar algún tipo de estimulo o gratificación en dinero, muy al contrario, nuestra obligación es estar con ustedes orientando a la comunidad y estar permanentemente entregando recomendaciones para prevenir situaciones de este tipo”.

Junto con señalar que las estafas telefónicas más usuales en la región son las que tienen que ver con el llamado de grúa y premios, la Policía de Investigaciones destacó la importancia de realizar la denuncia. “No porque no se haya cometido el delito se corta el círculo, la idea es denunciar. La importancia es que las policías, junto al Ministerio Público, con las compañías telefónicas, hagan una georreferenciación de los llamados para poder dar con estos delincuentes”, comisario Claudio Escobar Corvalán, jefe de la Brigada de Delitos Económicos Rancagua de la PDI.

Como responder ante llamadas y preguntas sospechosas.

Cuando lo llamen por teléfono señalando “mamá/papá, tuve un accidente en el auto/estoy secuestrado”, la respuesta recomendada es “Hijo (sin señalar su nombre), dime cuántos hermanos tienes y cómo se llama tu abuelo”. Si el saludo al teléfono es “hola, buenas tardes, ¿con quién hablo?”, usted simplemente responda “¿con quién quiere hablar?”.

“¡Felicidades! Ha ganado un premio /concurso”, lo recomendado es indicar “no he participado en ningún concurso”. Si le llaman identificándose como su sobrino, respóndale preguntando por el nombre completo del supuesto sobrino.

Las autoridades recomiendan conversar este tema con el entorno familiar, lo que puede significar una diferencia a la hora de ser o no víctima de una estafa telefónica. En caso de ser engañado por los estafadores, la recomendación es siempre denunciar a través de Carabineros (133), Policía de Investigaciones (134) o a través del Denuncia Seguro (600 400 01 01).