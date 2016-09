Trovador Pablo Silva podría cantar en el Festival de Viña del Mar

Hasta fines de este mes se puede votar por el músico local, luego de que la alcaldesa de la llamada “Ciudad Jardín”, Virginia Reginato, invitara a sugerir contrataciones a través de las redes sociales. Ya sea en Twitter o Facebook, cada recomendación debe ser antecedida por el hashtag #YoPropongoAViña2017.

Marcela Catalán

El 16 de agosto pasado y a través de su cuenta personal de Twitter -@cotyreginato-, la alcaldesa de la llamada “Ciudad Jardín”, Virginia Reginato, invitó a los fanáticos del Festival de Viña a recomendar artistas para la parrilla que el certamen tendrá en su próxima edición. ¿La fórmula? Escribir el hashtag #YoPropongoAViña2017, seguido por la sugerencia.

Así es como sus seguidores habrían etiquetado al trovador rancagüino Pablo Silva, quien no deja asombrarse por la situación.

“Por razones que no me explico, apareció mi nombre en estas redes sociales. Ha sido una ola gigante, porque no me lo esperaba. Estoy sorprendido de que el público esté votando. De hecho, estoy asustado. Ésa es la palabra”, comenta. En la instancia, el músico se codea con nacionales como Andrés de León y con extranjeros de la talla de Rihanna, Rolling Stones, Metallica y Pearl Jam. De acuerdo con algunos medios de comunicación, Ariana Grande, Los Fabulosos Cadillacs, Chancho en Piedra y Fifth Harmony, han sido parte de los más mencionados.

Respecto a cómo sería el show que presentaría en el festival, en caso de que pueda tocar en dicho escenario, Silva adelanta su eventual espectáculo. “Siempre estoy preparándome, porque a diario realizo ensayos. Pero si es así, iré con lo que estaba mostrando este año, con músicos, bailarines y también invitando a otros artistas locales”, desliza.

El trovador posee dos álbumes a su haber, además de un DVD grabado en Rancagua. “Ahora estoy terminando mi tercer disco, que quiero lanzar en el verano. Todavía no le tengo nombre, porque debo incluir la voz, mezclarlo y masterizarlo”, remata.

Recuadrito 1:

Otra forma de proponer artistas para el festival, es a través de la iniciativa “La voz del monstruo”, la cual cuenta con un sitio web y cuentas en Twitter y Facebook con el mismo nombre. Hasta el 2 de septiembre y con 34.886 votos, el británico Ed Sheeran se imponía en dicho sondeo.