SAG O’Higgins se unirá a paro de 24 horas

Quienes trabajan en el Servicio Agrícola Ganadero no trabajaran hoy y exigen que el Gobierno cumpla diversos compromisos, entre ellos un aumento de los recursos para el trabajo fitosanitario y mejoras laborales para los funcionarios. La paralización afectará especialmente a las procesadoras de carnes ovinas y porcinas, así como, a las plantas de inspección de fruta de la Sexta Región.

IRENE PADILLA A.

Una movilización de advertencia es la que realizarán hoy, durante todo el día, los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de O’Higgins quienes se sumaran a una jornada de paralización que se extenderá a lo largo del país.

El movimiento tiene por finalidad solicitar al Gobierno el cumplimiento de diversos compromisos que afectan las labores de los funcionarios y los objetivos del servicio. Mauricio Valdés , Ingeniero Agrónomo y presidente AFSAG Región de O’Higgins explica que “ las razones que motivan esta movilización, son por las restricciones presupuestarias que se mantienen en el SAG a nivel nacional, por lo tanto estas restricciones lejos de fortalecer la acción fiscalizadora del SAG y potenciar capacidades técnicas del Servicio las disminuyen, provocando incertidumbre sobre el cumplimiento adecuado de nuestras funciones y obligaciones fiscalizadoras esenciales y normales hasta fin de año, por ello solicitamos al Ministerio de Hacienda de una suplementación de presupuesto, debido a los millonarios gastos de las campañas de control Fito y Zoo sanitarias desarrolladas en el presente año. A eso se suma el traspaso de personal de contratas a la planta y el cumplimiento de acuerdos firmados entre la DIPRES, la Dirección Regional y AFSAG, además del traspaso de honorarios permanentes a la contrata”.

Valdés detalla que tras la última movilización de 2014, los trabajadores y el Gobierno firmaron un protocolo de acuerdo que no se ha concretado “este protocolo de acuerdo firmado en 2014/2015 indicaba que el Gobierno se compromete a terminar con los honorarios permanentes en el SAG en forma paulatina hasta finalizar el actual gobierno. Esta es la Región del SAG con mayor cantidad de honorarios permanentes del país, es decir trabajan todo el año, por varios años, y no poseen cotizaciones de AFP ni de Salud. Queremos que esto no ocurra en nuestro servicio”

La oficina de O’Higgins posee más de 400 funcionarios, y al ser una región principalmente exportadora de carnes de ave y porcina, como de frutas, se espera que el impacto en la zona sea potente. En ese sentido, Valdés subrayó que las inspecciones de fruta y carnes serán suspendidas durante esta jornada “De seguro en las plantas faenadoras como en las plantas o packing de embalaje de frutas de exportación de la Región, habrá algún sistema de contención, pero nuestra acción mañana será parar”.

Finalmente, el dirigente de los funcionarios del SAG del Libertador subrayó que el objetivo es dar aviso al Gobierno acerca de los problemas que afectan a este servicio que tiene múltiples áreas de funcionamiento como fiscalización de las aduanas, y protección de la fauna nativa: “este es un aviso al Gobierno por nuestras demandas, que queremos hacer bien las cosas, como siempre lo hemos hecho, y si fuese necesario de seguro en el futuro habrán más movilizaciones. Queremos realmente que esto se solucione, estamos para trabajar para Chile, pero queremos que nuestros funcionarios, compañeros y colegas tengan las herramientas, presupuesto para realizar nuestra labor como corresponde”.