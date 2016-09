CaboCarranza y Silvestre protagonizarán explosión musical en Club Clodomiro Barril

Ambos grupos tocarán cumbias, cuecas, rock y rock and roll, durante la noche de este sábado 10 de septiembre.

Marcela Catalán

Los rancagüinos de CaboCarranza vuelven a hacer de las suyas en un escenario de su ciudad natal, esta vez acompañados de los nacionales de Silvestre. Y es que este sábado por la noche, en el Club Clodomiro Barril -Gamero N°240-, ambas agrupaciones rendirán tributo a un evento que solía tomarse el Galpón Víctor Jara. “Explosión de cumbias, cuecas y rock and roll” es la propuesta con la cual se presentan mañana en la comuna, ejecutando temas propios, tanto antiguos como nuevos.

Además, los locales se darán el lujo de interpretar canciones que van desde The Beatles, The Black Keys, hasta las rancheras de Los Luceros del Valle. Sin prejuicios ni pudor, harán disfrutar a la concurrencia al llevar todos estos sonidos a su propia forma de actuar. La entrada cuesta $3 mil antes de las 22 horas y asciende a $4 mil a partir de dicho momento.

CaboCarranza nació en 2006 en la capital regional. Poseen tres discos, titulados CaboCarranza (2008), “Dorila” (2010) y “Bruno no, swing band” (2014). El primero fue producido por Carlos Cabezas de Electrodomésticos. En el segundo, dicha labor fue tomada por Nicolás Torres de Silvestre, mientras que Álvaro Henríquez y Carlos Cabezas encabezaron ese trabajo en el tercero. Los tres álbumes fueron masterizados por Gonzalo González. En su carrera han cultivado el rock and roll, el rock con tintes pop, aparte de hacer guiños a las rancheras y al legado de clásicos como The Beatles.

En la actualidad, los rancagüinos están concentrados en su nuevo EP. De acuerdo con su mánager, ésta contendría 5 ó 6 composiciones. “Representa un sonido nuevo para la banda, con un rock pop más actual, aunque el rock and roll se mantiene”, agregan desde el conjunto.

En cuanto a Silvestre, el grupo también comparte su gusto por este último género, el que mezclan con sonidos tan disímiles como la cueca y la cumbia. En 2014 ganaron la categoría de Mejor Intérprete del Festival del Huaso de Olmué, en la cual debían competir con una canción de Los Jaivas. En su caso, lo hicieron con “Sube a nacer conmigo hermano”. Hoy poseen los discos “Silvestre” (2005), “Me están buscando” (2007), “Tuya, mía…para ti, para mí” (2009) y “Galopa!” (2013).