Panoramas Culturales

Por Marcela Catalán



Teatro Regional

Poseedores de una gran popularidad debido al dominio de su cuerpo y su gran trabajo energético, los monjes Shaolin Kung Fu llegan al Teatro Regional este sábado 10 de septiembre, a las 17 y 20:30 horas, para adentrar al público local en la sabiduría del budismo zen, además de ayudar a conocer la filosofía y mitos chinos. Dicho universo es recogido en un show de alto nivel que recrea el mundo de la antigua China y el de los inexpugnables templos Shaolín, cercanos a las sagradas montañas Song Shan. Allí los budistas zen practican sus ejercicios corporales con rigor, técnicas que serán demostradas por 14 monjes y maestros, aparte de jóvenes monjes llamados shamis.



Sun Monticello

Ganador de múltiples premios Grammy, compositor y activista social, Michael Bolton ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. De esta forma es que ha conseguido seis American Music Awards y una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Su nombre también se encuentra en el Salón de la Fama de los Compositores y ha escrito con algunos de los más grandes talentos musicales, incluyendo a Bob Dylan, Lady Gaga, David Foster, Walter Afanasieff y “Mutt” Lange. Y es que sus canciones han sido grabadas por los más importantes intérpretes del mundo, como Marc Anthony, Barbra Streisand, Cher y Kanye West. Ahora, los fanáticos chilenos de Bolton tienen la oportunidad de escucharlo en un show íntimo, en un espacio de lujo. La cita es este sábado 10 de septiembre, a las 21 horas en el Centro de Conferencias de Sun Monticello. No se quede sin su entrada, que puede adquirir en Puntoticket.com.



Casa del Arte

El destino une a cinco mujeres que no tienen donde caerse muertas, ni vivas. Juntas intentan de todo para sobrevivir, exponiéndose así al ridículo. Estos son los componentes de “Descaradas”, obra que reúne a personajes reconocibles y situaciones absurdas, configurando la comedia delirante de Federico Roca. Con las actuaciones de Mónica Aguirre, Bárbara Santander, Eileen Rivera, Norma Ortiz y Elizabeth Torres, todas dirigidas por Christian Villarreal, lo esperan este viernes 9 y sábado 10 de septiembre, a las 20:30 horas, en Ibieta N°187, Rancagua. Las entradas son numeradas y usted puede hacer sus reservas llamando al 2242604.



Miranda! en Rancagua

Con más de seis álbumes a su haber, este 9 de septiembre llega a Rancagua el pop electrónico de los argentinos de Miranda! Sí, pues desde la medianoche el grupo presentará un show espectacular, con el que celebran sus 15 años de trayectoria. “Don”, “Profesor” y “Fantasmas”, son algunos de sus éxitos que se harán sentir en Moka Multiespacios, ubicado en Tuniche 2649, Rancagua. La venta de entradas es a través del sistema Ticketek y tiene un costo de $15 mil, más recargo por servicio.



Documentales en la Biblioteca Eduardo de Geyter

El artista chileno Felipe Cusicanqui emprende un viaje a Bolivia, tras la huella de una antigua leyenda familiar transmitida por su abuelo. Y es que según ésta, su sangre proviene de la nobleza inca. Durante su peregrinaje por el altiplano de Los Andes, explorando el paisaje y escuchando historias de los lugareños, él experimenta una aventura fuera del tiempo ordinario. Ésta lo conecta con el relato oculto de su misterioso antepasado, guiándolo hacia caminos creativos inexplorados. Ésa es la propuesta detrás de “El príncipe inca”, dirigida por Ana María Hurtado, cuyo documental trae MiraDoc a Rancagua este sábado 10, jueves 22 y sábado 24 de septiembre, a las 16 horas en la Biblioteca Eduardo de Geyter -Avenida Cachapoal N°90-. La entrada general está a $1000, mientras que los estudiantes cancelan $500.

Museo Regional

Varias exposiciones esperan a los visitantes del Museo Regional. Es así como pueden disfrutar de las exhibiciones arqueológicas “Las primeras comunidades agroalfareras” y “Molino de Santa Amelia de Almahue: redescubriendo el pasado”, además de la muestra “Pintores del siglo XIX y XX” de los alumnos del taller Todo – Arte, dirigido por Verónica Valdivia. La entrada es liberada y usted puede asistir de martes a jueves, entre las 10 y las 18 horas; los viernes, de 10 a 17 horas, y sábados y domingos, de 9 a 13 horas. Ya lo sabe, aguardan por usted en Estado N°685, Rancagua.

Casa de la Cultura

Dos exhibiciones aguardan a los fieles usuarios de la Casa de la Cultura. Esto, con entrada liberada. Se trata de “Huellas originarias” y de una exposición de volantines artesanales, de la tradición de la familia Araya Araya. Por otro lado, el recinto lo invita a asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil y del Coro de Cámara de Rancagua, a llevarse a cabo mañana en la Iglesia San Francisco, ubicada en Millán. La cita es a las 20 horas y contará con la participación del oboísta italiano Gianfranco Bortolato. Además, los más pequeños podrán entretenerse en un taller de volantines especialmente pensado para ellos. ¿Cuándo? El domingo 11 de septiembre, desde las 16 horas y a $500 el costo de asistencia.



Golden Rock Bar

Grandes tributos se apoderan de Golden Rock Bar este viernes y sábado. La diversión despega este viernes, con la previa al megashow que dos tremendas bandas ofrecerán en Chile este 13 de septiembre. Se trata de Scorpions y Whitesnake, cuyos temas sonarán hoy en Rancagua, de la mano de los grupos de Santiago Dynamite y Snakeband, respectivamente. En cuanto al día siguiente, Triskel ofrecerá un show de larga duración en honor a los españoles de Mago de Oz. La entrada general asciende a $1000 para ambas jornadas, desde las 22 horas. ¿Dónde? En Alameda N°063, Rancagua.



La Casa del Juez

Este viernes 9 de septiembre, desde las 22 horas, los seguidores de las tradiciones tienen su espacio en La Casa del Juez. Y es que hoy se realizará allí su Tercer Encuentro de Payadores, con el fin de comenzar el Mes de la Patria como corresponde y de la mano de los mejores exponentes del género en la zona. De tal modo, Juan Carlos Bustamante y Leonel Sánchez demostrarán su talento en la ocasión. La entrada es liberada.



Club de Cueca Clodomiro Barril

Con el fin de recordar las antañas “Explosiones de cumbias, cuecas y rock and roll” que solían tomarse el Galpón Víctor Jara, los rancagüinos de CaboCarranza y los nacionales de Silvestre han decidido realizar una gira por el país, para hacer disfrutar con estos sonidos. En ese contexto es que ambos se presentarán este sábado 10 de septiembre en el Club de Cueca Clodomiro Barril -Gamero N°240, en la capital regional-, pretendiendo incitar al baile a todos los presentes, aparte de festejar los 12 años de carrera de Silvestre. Habrá covers y temas propios, ¡no falte! La entrada asciende a $4 mil después de las 22 horas, costando $3 mil con anterioridad.

Cosmopolitano

Gerus, con dos décadas de experiencia en la escena local, llega ahora a Cosmopolitano para deleitar a su público con lo mejor del rock clásico. Canciones de Pink Floyd, The Doors, Creedence, Deep Purple y Led Zeppelin forman parte de su repertorio, por lo que los fanáticos de la mejor música anglo no se pueden perder el show de hoy, a las 23:30 horas y con la entrada liberada. Y el sábado, la concurrencia tiene una cita con el intérprete nacional Álvaro Scaramelli. El ticket de ingreso está a $10 mil, con derecho a cover. Ya lo sabe, lo esperan en Acceso Marista N°11, en Machalí.

Lanzamiento de libros

Primeros Pasos Ediciones lo invita a la presentación del libro “Los molinos de Colón con mirada de mujer”, de la escritora Ernestina Pinto Moreno. Su obra está dividida en dos capítulos. El primero es un intento de rescate de la identidad de los campamentos mineros de Colón Alto y Bajo, como también de Caletones, desde el género de la no ficción. El segundo constituye una recopilación de cuentos, correspondiendo a observaciones hechas durante viajes a Europa y Latinoamérica. El texto pertenece al tomo 25 de la colección “Literatura Regional II”, iniciativa de la editorial para difundir y destacar el trabajo de los autores locales. El evento es este viernes 9 de septiembre, a las 18 horas en el segundo piso de la Librería Cervantes -Paseo Independencia N° 578, Rancagua-. La entrada es liberada.



En tanto, Ediciones Serrojo y Fundación Equilibrio lo invitan a otro lanzamiento. La actividad será este viernes 9 de septiembre, a las 19 horas en La Casa del Juez -Germán Riesco N°283, Rancagua-. En la oportunidad se dará a conocer la novela “El coronel y la nieta Never Was”, del autor Domingo Soto Fuentes.

Encuentro Cultural Folclórico

En el marco del Mes de la Patria, este sábado 10 de septiembre se llevará a cabo el Encuentro Cultural Folclórico de la Escuela Jaime Feldman Miller. Se trata de una ocasión para disfrutar con las tradiciones nacionales, contando con la presencia de artistas invitados. En ese contexto actuarán alumnos del citado colegio, además del Grupo Trapem de Rancagua. La actividad tendrá lugar en el gimnasio del citado plantel, ubicado en el sector de La Viña de la comuna de Quinta de Tilcoco. Los adultos cancelan $1000 y los niños mayores de 10 años pagan $500.