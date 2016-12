O’Higgins prepara su próximo desafío: El factor Marco Medel podría ser la clave para vencer a Huachipato

El volante, ya recuperado, tendría opciones de iniciar como titular en la creación. Eso sí, el técnico Cristián Arán aclaró que esa misma oportunidad también la tiene Leandro Sosa.

Ricardo Obando

Novedades habría en el once titular de O’Higgins respecto al último partido. Cristián Arán tiene a todos los elementos en excelentes condiciones, y cuanta con plantel completo para resolver el puzle que le coloque Huachipato el próximo domingo al mediodía.

Es decir, los que estaban contundidos al cierre de la última fecha, Marco Medel y Raúl Osorio, están en plenas condiciones, y los dos serían de la partida frente a los acereros.

Según Arán, “hoy en el plantel, haciendo la salvedad que falta bastante para el partido, a excepción de Calandria, todos están disponibles y a capacidad óptima”. Ahora bien, en el caso del “10” nacional, y su opción de volver a la titularidad, el DT expuso que “es una posibilidad”.

Con Medel, a diferencia de Leandro Sosa, el equipo gana pases a distancia, pero si será él o el charrúa quien aparezca en el once inicial, tendrá que ver con la definición que Arán plantee para medirse contra los de Talcahuano. En ese sentido, el argentino señaló que “uno tiene más vértigo y el otro mejor pase, nosotros a veces para determinados rivales priorizamos una cosa, y para otros otra. Tampoco descartamos que puedan jugar juntos desde el inicio”.

EQUIPOS INTENSOS

Los dirigidos por Miguel Ponce, que llegarán a Rancagua con varias bajas, son un equipo joven, que sin duda muestra un ritmo superior a los rivales con los cuales O’Higgins se ha medido hasta este momento.

Según Cristián Arán, las características de este conjunto, lo hace pensar un partido “parecido a los anteriores, con un rival, que a diferencia de Unión Española, no tiene una transición lenta”, esto es, más vertical.

Es más, expuso que los de la Usina tienen como sello “el ritmo, la intensidad, mucha gente joven, un equipo que juega bien, que al igual que nosotros, ha hecho méritos para tener algún punto más”.

Claro está que, los sureños, sí tendrán en portería a la figura de Bolivia frente a La Roja, el portero Carlos Lampe. En ese aspecto, el DT celeste comentó que “la actuación del arquero de Huachipato contra Chile la vi en un compacto porque a esta hora estaba viendo a Argentina, pero es un arquero de nivel, que tiene un muy buen juego aéreo y que está pasando por un buen momento”.

LO QUE BUSCAN

Para el domingo, el técnico de O’Higgins aseguró esperar que “que el equipo pueda defender sin la pelota lo más lejos de nuestro arco, que trate de encontrar ataques rápidos mediante la desmarcación o la sucesión de pases”.

Ahora, el estratega destacó que, en el anterior duelo, sus sistema de siempre, el 4-3-3, varió un poco, lo que le dio más juego a su escuadra. Según recordó, “contra Unión el sistema fue diferente, mantuvo los tres delanteros, pero jugó con un medio campo con cuatro jugadores y tres defensores”. Y, si no ocurre nada nada raro hoy y mañana, el dibujo no cambiará.

Eso sí, para este encuentro, Arán espera que el equipo muestre buen fútbol, que se genere las oportunidades de gol, y que estas sean concretadas por sus delanteros. Justamente, en el ataque, la puntería no ha sido de las mejores. Es cosa de ver las ocasiones que ha tenido Gastón Lezcano o Iván Bulos. “Cuando la pelota pega en el palo, pica en la línea, le pega en la espalda al arquero y sale, tiene que ver con una cuestión que es difícil de explicar”, sostiene el entrenador. A lo anterior, y luego de señalar que la definición se trabaja y se conversa día a día, la falta de concreción se debe a que “hay algunas (oportunidades) que tienen que ver con una mala decisión del momento, o con un equipo que no apoyó lo suficiente al que llegó para que encuentre otras opciones, y a veces obedece a una pelota que simplemente no quiso entrar”.

Finalmente, el técnico de O’Higgins puntualizó que, frente a los metaleros, se prevé un partido cerrado, ya que, como dijo, “yo creo que los partidos son siempre cerrados, esta es una competencia muy pareja, y, de hecho, los equipos que uno imaginaba peleando el campeonato no lo están haciendo, lo que marca la paridad de la competencia”.