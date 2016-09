Exitosa ceremonia de Lanzamiento de las Clasificatorias Regionales de Fútbol

– El pasado viernes en el Gimnasio de la Compañía se llevó a cabo la actividad donde se sorteó el torneo para las categorías Súper Senior y Adulta.

El acto organizado por la Asociación Regional de Fútbol Amateur, contó con la presencia de sus directivos como así también autoridades locales entre ella la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva.

Tras la bienvenida a los diferentes delegados de las asociaciones participantes, fueron presentadas, 18 de Súper Senior y 28 en Adulta. Acto seguido vino el mensaje del presidente de Asociación Regional, Patricio Puentes, quien, en parte de sus palabras, destacó el hecho de que, en el torneo que viene, los planteles serán validados computacionalmente. “Esto hará más fácil la labor, ya que bastará con apretar un botón y con ello se sabrá de inmediato que jugadores están habilitados y quienes no por diferentes causas”, detallo el presidente.

También no olvidó, como siempre, el dedicar un capítulo a los menores donde hizo partícipe a las autoridades presentes, las que dijo, deben preocuparse de ellos y recordó que “el año pasado hicimos un torneo que a todas luces fue un éxito con una final a estadio lleno”.

La actividad siguió con los reconocimientos, y estos recayeron en dos viejos y queridos dirigentes como Octavio Ávila Jiménez, presidente del club Independiente Estadio de Graneros, y Miguel Núñez Arias, jugador, presidente y director técnico del club Villa El Maitén de La Compañía.

Finalmente, el sorteo. Ahí no faltaron las bromas y sorpresas, algunas inesperadas, y así un directivo acompañado de tres menores fue sacando las bolitas donde la primera indicaba que esa selección era local y la siguiente visita hasta completar los nueve encuentros de Súper Senior, que comienzan a jugar el 9 de octubre, y los 14 de Adulta que se inician antes el 25 de septiembre.

Finalmente cabe destacar que dentro de la organización de estas competencias, el pasado sábado hubo capacitación para árbitros y técnicos y la próxima semana habrá una inducción para los directores de turno.

Clasificatoria Súper Seniors

Machalí vs Rengo

San Fernando vs Pichilemu

Las Cabras vs Coinco

Rosario vs Unión Esperanza

San Francisco vs Santa Cruz

Peralillo vs Quinta de Tilcoco

Doñihue vs Pichidegua

La Punta vs Codegua

Graneros vs Peumo

Clasificatoria Adulta

Santa Cruz vs Unión Esperanza

Rancagua vs Codegua

Vecinal Rengo vs San Francisco

Rengo vs Peralillo

Requínoa vs San Vicente

Machalí vs San Fernando

Rosario vs Graneros

Las Cabras vs Pichilemu

Malloa vs Nancagua

Coinco vs La Punta

Peumo vs Placilla

Coltauco vs Entre Ríos

Quinta de Tilcoco vs Doñihue

Pichidegua vs Chépica