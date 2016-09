Los robos con violencia suman y siguen en la capital regional: Hermano menor del imputado por el homicidio de joven fue detenido por robo

El hecho se registró en las intersecciones de Avenida Illanes con Avenida República, de la comuna de Rancagua.

A pocos días de la muerte de Joaquín Fernández, el joven de 18 años, quien el pasado miércoles fue acribillado por un grupo de delincuentes que intentaron robarle su celular, la Policía de Investigaciones detuvo al hermano menor del hasta ahora único imputado por el homicidio, el que fue sorprendido in fraganti en un intento de robo.

Según informó la Brigada de Robos de la PDI, se trata de un menor de 15 años que fue sorprendido por efectivos policiales atacando a otro adolescente a quien pretendía robarle su celular.

El hecho se registró en las intersecciones de Avenida Illanes con Avenida República, de la comuna de Rancagua, justo en momentos que detectives de la Brigada Especializada que forman un grupo especial (Grupo FOCO) estaban investigando diversos robos con violencia e intimidación que se han producido en el sector. Fue cuando se percataron que tres sujetos estaban golpeando en el suelo a un joven de 16 años que estaba protegiendo su celular para que no se lo robasen, al ver la presencia policial los atacantes se dieron a la fuga en dirección al poniente de la cuidad, lograron la detención del menor de edad.

Al respecto el jefe subrogante de la BIRO Rancagua, comisario Marcelo Urrea manifestó que se logró “detener la agresión y la captura de uno de ellos, un menor de 15 años por el delito de Robo con Violencia flagrante”.

Tras su detención el menor fue derivado al Tribunal de Garantía de Rancagua en donde quedó en prisión preventiva.

Por su parte el padre de Joaquín Fernández señaló que “no hay una ley para que lo piensen antes de cometer un delito, son impunes, el castigo es mandarlo al Sename y para mi este organismo nunca ha cumplido su función, a mí no me interesa que el asesino de mi hijo lo rehabiliten, a mi me interesa que pague por lo que hizo”.