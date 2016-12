EDITORIAL: Elección de intendentes en 2017

Esta semana es crucial para el proyecto de elección democrática de gobernadores regionales, figura que remplazará a los intendentes.

La reforma constitucional según palabras del subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes debiese ser aprobada en el senado antes del 18 de septiembre para no tener problemas con los plazos con el resto de la legislación necesaria para implementar esta ansiada elección democrática en 2017.

El problema no es el concepto, casi no hay oposición a la idea de que la máxima autoridad regional sea electa democráticamente, el problema es cómo y es mucho más profundo que la fórmula electoral. Si bien es importante si los futuros gobernadores regionales son electos con segunda vuelta o no, mucho más importante y lamentablemente más alejado del debate es para que elijamos a los intendentes, es decir que es lo que podrán hacer v/s lo que queremos que hagan. En este sentido el tema de las atribuciones así como la distribución de los recursos como el rol que el Core tendrá en este nuevo diseño, no deja de ser incluso más importante que la fórmula de la elección.

El proyecto de ley de transferencia de competencias no es considerado bueno por nadie, incluso desde el propio gobierno se reconoce que no es suficiente, en palabras simples el futuro gobernador regional tendrá bastante menos atribuciones de las que tiene actualmente el intendente y se plantea en una plazo de varios años paulatinamente traspasar competencias desde el gobierno central al regional.

El problema hoy no es de fácil solución, es aprobar como sea la elección de intendentes aprovechando el impulso político que tiene la idea, y sobre el camino nivelar la marcha e introducir modificaciones a la ley o esperar, no elegir intendentes en 2017, y elaborar una ley más consensuada y robusta que no requiera parches en el camino, pero ciertamente – tal como tantas veces ha sucedido- que la ansiada elección de intendentes se diluya ante la agenda y nunca se concrete. Nadie puede asegurar que un nuevo parlamento y un nuevo ejecutivo impulsen esta necesaria reforma, que con varios bemoles por lo menos ha avanzado bastante durante la actual administración

Luis Fernando González V

Sub Director