Con el apoyo de Agrosuper e Indap: En Codegua se realizó seminario para mejorar productividad de las colmenas

Con gran entusiasmo y ganas de aprender llegaron cerca de 30 apicultores de distintos sectores de la región hasta el Fundo Aguas Claras de La Leonera, en la comuna de Codegua, para ser partícipes del seminario denominado “Cómo preparar las colmenas para una mayor productividad”, organizado en conjunto por INDAP y Agrosuper, enfocado en la ayuda técnica y teórica a los productores de miel de la zona.

En ese sentido, Carlos Vives, Subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper, señaló que “queremos aportar al desarrollo de los apicultores, que son un rubro importantísimo en la producción de alimentos. Logramos junto a INDAP, la Municipalidad de San Vicente, Apiunisexta y la Pontificia Universidad Católica dictar este taller en el cono norte de la Región, de manera de integrar a estos empresarios a la red de conocimiento y asociatividad que se genera en encuentros regionales de este tipo, como el de noviembre, donde también estaremos apoyando”.

Asimismo Carlos Felipe Vergara, director regional de INDAP, agregó que “el sector apícola es tremendamente importante y no siempre ponderado en la dimensión que corresponde, tomando en cuenta que sin la polinización no existiría la producción hortícola y frutícola, por lo que es fundamental para nosotros apoyar a estos productores”.

Sobre la preparación del encuentro apícola a realizarse el 4 y 5 de noviembre en San Vicente, marco en el cual se lleva a cabo este seminario, es que Paula Vergara, secretaria de la Asociación Gremial Apiunisexta, comentó que “queremos educar e invitar a la gente a formar un grupo potente para el manejo de las abejas, por lo que el valor de este seminario se basa sobre el trabajo en terreno y en compartir las experiencias de otros”.

De esta manera, los apicultores pudieron disfrutar no sólo de un día de campo sino que también de una jornada donde se expusieron los problemas más recurrentes del trabajo con abejas y compartieron nuevos métodos para mejorar la producción y el manejo de las colmenas.