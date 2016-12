Inician instalación de 10 millones de emisores de confusión sexual para control de Lobesia botrana

Con una cifra record de 20 mil hectáreas, poco menos de la mitad de la superficie afectada por la plaga, la región de O’Higgins será una de las zonas del país más priorizada para desarrollar la estrategia que en 2015 permitió una significativa disminución del daño del flagelo.

El Servicio Agrícola y Ganadero, a través del personal del Programa Nacional de Lobesia botrana, PNLb, comenzó la distribución de más de diez millones de emisores de confusión sexual en predios priorizados de la región.

Durante la temporada 2016-2017, O’Higgins fue considerada, junto a Maule y la región Metropolitana, como un área relevante para el control de la polilla que ha sido detectada en las especies vid, arándano y ciruelo en la región y que, de no contar con medidas de control, provoca daños en los huertos e importantes restricciones para la exportación de fruta fresca.

Marcela Idalsoaga, coordinadora regional del PNLb, indicó que “como Servicio nos compete realizar la distribución, capacitación y fiscalización de las labores de instalación de los emisores de confusión sexual en los predios, tarea que debe ser ejecutada por el personal del que dispongan los productores beneficiados”.

El plazo máximo que dispuso el SAG para la instalación de todos los emisores es el 30 de septiembre. El Servicio supervisará el trabajo que se desarrollará en los predios, al igual que instalará con personal propio, emisores en las zonas urbanas relevadas de acuerdo al nivel de presencia en estas áreas. Para esta temporada el SAG priorizó zonas aledañas a áreas productivas que utilicen la técnica de confusión sexual como herramienta de control.

Cabe destacar que estos emisores son específicos para la plaga Lobesia botana y funcionan como dispositivos que emiten la feromona de la hembra. Al inundar el ambiente de esta feromona, el macho de la especie no es capaz de encontrar a la hembra, no produciéndose la reproducción. “Es una de las técnicas que ha mostrado muy buenos resultados para el control de esta polilla, siendo una tecnología limpia, que no afecta a otras especies, que no contamina y que es específica para la plaga”, indicó Rodrigo Sotomayor, director regional del SAG.

Las claves de la estrategia en 2016