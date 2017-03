Cuatro personas lesionadas tras ceder gradería de medialuna

Fernando Ávila Figueroa

Fotos:@paratodos2011

No terminaron de la mejor forma las Fiestas Patrias este año 2016 en la comuna de Quinta de Tilcoco, ya que la tarde del 19 de septiembre ocurrió un lamentable accidente en la medialuna de esta comuna.

Eran cerca de las 19:30 de la tarde cuando Bomberos de Quinta de Tilcoco recibió el llamado para atender a cuatro personas lesionadas, las que habían caído desde las graderías del recinto medialuna. Los primeros informes indicaban el colapso de la estructura de madera. Ya en el lugar una de las personas heridas debió ser derivada hasta el Hospital de Rengo, mientras que a las cuatro restantes se las trasladó hasta el Consultorio quintano.

Con el correr de las horas se conoció que dos personas, (mujeres), resultaron con serias lesiones, por lo que fueron trasladadas hasta el Hospital Regional Rancagua. Se informó que ninguno de los lesionados está en riesgo vital.

Sobre las causas del accidente, la hipótesis principal es lo antiguo de la estructura, recinto que pertenece al Club de Huasos de la comuna quintana, quienes el pasado lunes 19 de septiembre organizaron domaduras.

Una de las mujeres más afectadas con la caída fue Rosa González, de 42 años, quien en primera instancia fue derivada hasta el Hospital de Rengo, pero debido a lo complicada de su lesión finalmente se determinó trasladarla hasta Rancagua, donde se encuentra internada sin riesgo vital.

En conversación con el alcalde de la comuna de Quinta de Tilcoco, calificó la situación como un lamentable accidente, agregando que el Club de Huasos de la comuna tenía todos los permisos para organizar el evento. Agregó que como municpio cada año organizan la Fiesta Costumbrista, paralelamente el Club Huasos realiza actividades en su recinto como una manera de complementar la actividad municipal, recinto donde según el alcalde se han hecho inversiones para mejorarla, pero donde lamentablemente ocurrió este accidente.

Pese a lo grave de la situación, el alcalde sostuvo que la mayoría de los afectados resultaron con lesiones leves, a excepción de la señora Rosa González, quien resultó con una fractura, lo que originó que permaneciera hospitalizada.

Nelson Barrios añadió que este recinto pertenece al Club de Huasos de la comuna, quienes organizaron el rodeo y las domaduras, sin embargo, aseguró que no puede descocer que se trata de un evento que se organiza para darle vida a la Fiesta Costumbrista que ellos organizan, por lo que ambas actividades están ligadas.

La autoridad adujo que el año 2015 como municipio entregaron al Club de Huasos madera para reforzar la estructura de la medialuna, sin embargo, cree que lo más probable es que no haya alcanzado para todo el recinto, provocando el colapso en el sector de la caída de las personas.

Personal de Obras del municipio se hizo presente en el lugar de los hechos, quienes constataron que en el sector del accidente no existía madera impregnada que en su momento entregó el municpio a la institución.

Barrios recalcó que existían todos los permisos para la realización del rodeo y las domaduras, así como siempre se deja en claro en dichas autorizaciones que los organizadores de los eventos deben garantizar la seguridad de las personas, y la seguridad al interior del recinto.

Tras el accidente ocurrido en la medialuna de Quinta de Tilcoco, Carabineros de la Tenencia de esta comuna informó que cuatro lesionados correspondían a M.N.R.S, con un politraumatismo de carácter leve y dada de alta, C.P. M, con un politraumatismo de carácter reservado, derivada al Hospital Regional de Rancagua, R.C.G.C, con politraumatismo en su tobillo izquierdo de carácter grave, derivada al Hospital Regional de Rancagua, y E.C.R.V con politraumatismo de carácter leve.

Según Carabineros se pudo comprobar que una estructura de madera de las graderías del recinto, debido a la fatiga de material (vigas podridas de antigua data), tipo plataforma de 3 metros cuadrados cedió, cayendo cuatro mujeres adultas desde una altura 1,6 metros, las cuales fueron auxiliadas por personal médico que se encontraba en el lugar y trasladadas en primera instancia hasta el Hospital local de Rengo