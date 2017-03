Terminadas las fiestas patrias, en Rancagua, comenzamos de inmediato a pensar en el 2 de octubre que está a la vuelta de la esquina, exactamente a 10 días para esta fiesta de la capital regional.

Una vez más este desfile será organizado desde la intendencia y como gran novedad tras muchos editoriales en ese tenor, el desfile volverá a la calle. Av España sería el lugar escogido para en un amplio recorrido recordar la Batalla. El que este desfile se haga en el espacio público permitirá que se realice un desfile mucho más entretenido, por ejemplo los bomberos marcharan con sus carros y los huasos podrán nuevamente pasar a caballo situación que no se podría realizar en el Estadio El Teniente sin dañar gravemente la pista o la cancha. Además el hacer el desfile en la calle elimina el problema de todos los años del siempre espinoso tema de repartir las invitaciones para el estadio, las que muchas veces fueron en el pasado entregadas con fines políticos más que pensando en permitir a la comunidad asistir al desfile, además que este año caiga 2 de octubre un domingo sin lugar a dudas ayudará a que masivamente la comunidad llegue a ser parte de esta fiesta.

No nos queda sino felicitar al intendente Pablo Silva por esta decisión, pero seguimos creyendo que esta fiesta rancagüina, precisamente por ser una fiesta de la ciudad y no de la región, debiese ser organizada por el municipio local, tal como tradicionalmente ocurría hasta el gobierno militar donde por conveniencia –ya que en la práctica el alcalde era un subordinado del intendente- la organización pasa por una simple orden al gobierno regional, mejor preparado para montar el escenario para las visitas de Pinochet.



Luis Fernando González

Sub Director