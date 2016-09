UOH: Vicerrector Académico explica las principales novedades de las carreras 2017

El próximo 22 de septiembre a través del Demre se conocerán los cupos definitivos que la Universidad de O’Higgins ofrecerá para el proceso de admisión 2017. A continuación Marcello Visconti, quien desde su cargo ha liderado los equipos que han dado forma a las distintas mallas curriculares, explica las principales diferencias de las carreras de la U. regional respecto a otras que hoy se ofrecen en el mercado universitario.

CARRERAS DE LA SALUD

MEDICINA

ENFERMERIA

TERAPIA OCUPACIONAL

No cabe duda que la creación de esta área para el año 2017, en que la UOH se lanzará al sistema universitario es un desafío no menor. Las carreras de la Salud propuestas estuvieron encargadas en su diseño a dos organismos: la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el Servicio de Salud O’Higgins , representados respectivamente por el doctor Rubén Alavarado como el académico coordinador general, y Fernando Troncoso en nombre de la red asistencial pública regional.

Según el vicerrector Marcello Visconti , “ el Servicio de Salud O’Higgins trabajó directamente como ente interesado en poner su mirada y en dejar claramente establecidos los desafíos regionales en salud, y así darle una impronta regional a la carrera”

Respecto al desarrollo de las carreras de la Salud, Visconti indica que “ se le da mucha importancia no sólo a los temas de salud clínica sino a la prevención, especialmente en la comunidad rural de la región que es tan importante. Todas las carreras tienen ese mismo foco. Desde los primeros años hay mucha actividad común, entre los estudiantes, sin que necesariamente ingresen a un Plan Común, por ejemplo los ramos Sociedad y Salud de tres o más semestres se cursan de manera integrada, la idea es desde ahí generar profesionales que sepan trabajar en equipos multidisciplinarios, con tal que el médico interactué con el enfermero y el terapeuta”.

Al mismo tiempo Visconti se refiere al compromiso que habrían asumido el Gobierno y los legisladores al dar vida a esta Universidad, de proveer profesionales para la región. Consciente de la escasez de médicos y otros especialistas de la Salud en O’Higgins, el Vicerrector Académico raya la cancha y explica que la Universidad solo puede comprometer el trabajo de sus alumnos y académicos en la red de salud estatal durante el período formativo, pero no puede garantizar que sus egresados se queden en la Sexta Región. “La expectativa nuestra es ir surtiendo a la región de profesionales de una manera tal que debe ser natural y ellos se vayan integrando pero no es algo escrito por contrato. Formaremos profesionales muy ligados a las necesidades de la región, la promesa es esa, formar los profesionales que se requieren en la región y el objetivo es finalmente ser un surtidor de profesionales pero no como parte de un contrato que deje amarrado a un egresado para trabajar aquí”.

Finalmente en cuanto a la infraestructura que requiere esta área, que es de alta tecnología, Marcello Visconti reafirma que el Instituto de Ciencias de la Salud estará ubicado en Rancagua, en las dependencias del ex Hospital. En este marco, también se refirió a las dificultades del primer año, en que los estudiantes no contarán con laboratorios u otro tipo de tecnologías que les permita desarrollar la carrera. Ante ello la Universidad de O’Higgins ya cuenta con un plan: “Este primer año el abordaje es muy fuertemente teórico y se requieren algunas actividades prácticas que estamos evaluando hacerlas en convenio con la U. de Chile, hemos pensado llevarlos a la Facultad de Medicina si es estrictamente necesario”.

Consultado acerca de Anatomía, sin duda uno de los ramos más emblemáticos de Medicina en el primer año, Visconti destaca que hoy existen otras formas de abordar cátedras de este tipo : “Ramos como anatomía que tienen una única manera de ser abordados, en este caso con cadáveres, aquí hay temas tecnológicos involucrados que es lo que estamos trabajando para darle el adecuado tratamiento en una primera etapa”.

El Vicerrector Académico subraya que ya para 2018 los estudiantes del área de la Salud contarán con instalaciones del más alto nivel comprometidas, y en los años siguientes se espera la apertura de nuevas carreras para este Instituto.



INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN/ MENCION

MECANICA

ELECTRICA

COMPUTACION

GEOLOGICA

El rector de la UOH Rafael Correa es uno de los académicos más reconocidos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile por ello no hubo duda en que los expertos de esta institución fueran parte del equipo que creó las mallas de las carreras del sector. .

Marcello Visconti cuenta que la importancia del Plan Común es esencial para dar el sello multidisciplinario a sus egresados: “ El Plan Común tiene lo bueno que permite que el estudiante ingrese al área y tenga mayor exposición de las disciplinas específicas, eso no pasa en otras universidades donde los jóvenes tiene que elegir la especialidad de inmediato, acá la idea es que el estudiante que tiene interés, conozca todas las áreas y después elija una, por ejemplo, con una Introducción a la Ingeniería totalmente sin apellido. Después aparecen las especialidades, con los años se va achicando el plan común hasta llegar a la especialidad”.

Así también el académico destaca que la carrera en sus últimos años está compuesta de ramos llamados Formulación y Evaluación de Proyectos, los cuales deben estar orientados a que los alumnos de todas las especialidades solucionen problemas formando equipos multidisciplinarios. “Esta mirada multidisciplinaria es fundamental para la región que es potente ingeniería y agronomía. Los proyectos serán esenciales para que los estudiantes se mezclen La idea de la Universidad es romper esta rigidez de manera que haya mucha movilidad, si un estudiante de Agronomía por ejemplo, quiere hacer un proyecto con Ingeniería Mecánica para resolver un problema lo puede hacer. Nosotros queremos que los alumnos se unan a través de proyectos”.

Por ultimo Visconti subraya que los Ingenieros de la UOH deben estar sólidamente formados en otras competencias como Inglés y Ética Profesional. “Todas las ingenierías tendrán inglés obligatorio con el el fin de que ellos puedan al final del curso rendir un test de evaluación internacional. Aspiramos que los estudiantes no solo aprueben el ramo sino que sean capaces de rendir un test que les de un nivel mínimo para interactuar con el mundo globalizado, en este sentido, no queremos hacer cursos sino generar competencias. Además todas las ingenierías tendrán Comunicación Oral y Escrita y Ética que busca una formación más integral del ingeniero”.

PEDAGOGIAS

PEDAGOGIA EN EDUCACION PARVULARIA

PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA

PEDAGOGIA EN INGLES

PEDAGOGIA EN LENGUAJE Y CC.

PEDAGOGAI EN MATEMATICA

Una de las áreas que más expectativas ha generado en la UOH es Pedagogía precisamente porque el diseño de las cinco carreras que la componen ha estado en manos de expertos del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE de la Universidad de Chile, el organismo que dirigía el rector Correa antes de llegar a la UOH.

Según Marcello Visconti, la líder del equipo Carmen Sotomayor, respondió a las aspiraciones de la Universidad en la creación de mallas curriculares sumamente exigentes en la formación no solo pedagógica sino disciplinaria de los estudiantes con el objetivo de tener egresados expertos en las materias que enseñan.

“El enfoque que queremos dar es que ellos sean profesores desde la disciplina, que su formación por ejemplo en matemáticas sea muy fuerte . El foco que queremos darle es que tengan sólidas competencias en el área. No queremos meros transmisores de conocimientos sino egresados sólidamente formados con competencias didácticas y pedagógicas. Queremos ser los mejores formadores de profesores porque lo haremos desde la disciplina. Para ello los académicos del Instituto de Educación tendrán doctorado, es decir gente del más alto nivel , expertos en su área y a la vez con formación pedagógica” , señala Marcello Visconti.

Al mismo tiempo el Vicerrector Académico agrega que estas carreras estarán fuertemente vinculadas a la región con alumnos que tendrán prácticas desde segundo año en las aulas de las comunas de O’Higgins: “Nuestros estudiantes harán prácticas desde segundo año, con tal que estén directamente involucrados en lo que es el trabajo con educandos, en ese contexto si entra la lógica de tener un fuerte vínculo con los establecimientos educacionales a través de convenios para que nuestros estudiantes hagan su desarrollo desde sus inicios donde están las necesidades educativas de O’Higgins”.

Según Visconti, buena parte de el sueño de Universidad esta en los profesores que la UOH entregará al país: “ Apuntamos a ser la mejor escuela de Educación de Chile porque la escuela viene de un centro de investigación en educación de excelencia (CIAE)”.

Proceso de admisión y cuota regional

Mañana 22 de septiembre el Demre hará públicas las carreras, vacantes, y ponderaciones con las cuales la Universidad regional entrará al sistema universitario chileno para el proceso de admisión 2017.

En este contexto, una preocupación latente es cuántos alumnos de la Sexta Región podrán ingresar a la UOH ya que al ser parte del sistema nacional de ingreso está obligada a aceptar estudiantes que solo cumplan con los requisitos académicos exigidos, sin tomar en cuenta su residencia.

En este sentido, Marcello Visconti explica que la UOH ya tiene visto en plan que tiene relación con una especie de cuota regional que permitirá asegurar vacantes a jóvenes de la región. “ Para asegurarnos de darle opciones adicionales a los estudiantes regionales vamos a usar lo siguiente. Vamos a agregar una columna orientada a la educación municipal o de administración delegada, por tanto en todas las carreras hemos definido un conjunto de vacantes complementarias bajo una lógica del 15%, porque el 85% del ingreso debe ser a través del sistema único de admisión.

“Nosotros daremos un 15% , puede ser que mañana pueda subir a 30% o que cambie el sistema, pero hoy estamos limitados por ese 15% porque jugamos el mismo juego que el resto de las universidades.

Del total que ingresa no puedes dar más, pero de esta manera le daremos cupos protegidos a los estudiantes del sistema público de la región”.

Respecto a las expectativas de matrícula que esperan concretar para 2017, Visconti es cauto y explica que es sumamente difícil manejar ese número en un momento de incertidumbre como el actual. Finalmente el Vicerrector se refirió a los puntajes con los cuales esperan ingresar a sus alumnos, aduciendo que el hecho que se entregara un 30% de ponderación al Ránking de Notas responde completamente con las aspiraciones de la Presidenta Michelle Bachelet de tener una casa de estudios que integre a alumnos talentosos que no necesariamente obtienen los mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria ( PSU).

