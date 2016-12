En Av.España será el desfile del 2 de octubre

 La revista comenzará en Avenida Kennedy con calle Gobernador Pedro de los Álamos. Hacia el sur pasará por la tribuna oficial, la cual estará ubicada en República de Chile, mirando hacia la Cordillera. Las tropas continuarán por Avenida España, terminando en la calle Germán Ibarra.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas



A fines de julio de este año se llevó a cabo la primera reunión en que participaron representantes del Ejército, Carabineros, PDI, Gobernación de Cachapoal, municipio de Rancagua, oportunidad en la que fue invitado el Director de El Rancagüino, Alejandro González quien expuso la historia de los desfiles que comenzaron en la Plaza de los Héroes para después, por razones de espacio, ser trasladados a las calles San Martín, Brasil y Alameda con gran participación de colegios, instituciones y Fuerzas Armadas. En 1962 y con el estadio recién remodelado se cambió al reducto de El Teniente, cuando éste tenía el doble de capacidad que ahora y con una ciudad con menos habitantes.

En la cita de julio, el edil rancagüino Eduardo Soto manifestó su interés por recuperar para la ciudad esta tradición y sugirió la Avenida República con la instalación de graderías como una alternativa, idea que fue apoyada por los presentes. Fue entonces que el 20 de julio de este año que el Intendente Pablo Silva tomó la decisión, instruyó que se inspeccionara el lugar y se materializara la forma en que se realizaría el desfile, dando con esta iniciativa la oportunidad que cualquier ciudadano pueda presenciarlo y rendir homenaje a nuestros antepasados.

“Recogimos las sugerencias de la comunidad y este año el desfile se hace en la calle recuperando una tradición de Rancagua, porque es un desfile muy sentido por la comunidad por lo que nos hemos puesto de acuerdo con todas las organizaciones que participan Ejercito, Carabineros, PDI, municipio, para realizarlo en Avenida España”, expuso la primera autoridad regional.



DESFILE

Así el desfile por la Batalla de Rancagua vuelve a las calles el próximo domingo 2 de octubre, a las 15:00 horas, evento que reunirá en la vía pública a más de dos mil 500 personas, entre ellos 53 colegios y 19 instituciones, más los uniformados de las escuelas matrices -Aviación, Naval, Carabineros, Militar- a los que se suma un esquinazo masivo por parte de Extecu.

Dado que este año la revista se realizará en la calle, se otorgó la posibilidad de que cada Compañía de Bomberos marche con su carro de rescate, según su especialidad, al igual los huasos volverán a desfilar con sus caballos “Una de las razones de poder hacerlo en la calle es que participen todas las instituciones y lo más llamativo que se hacía era el desfile de los huasos a caballo que se perdió con la instalación de la pista atlética, pero ahora se recupera eso, se recupera que Bomberos participe con sus carros, lo que lo hace muy interesante. Tenemos todo coordinado para que sea una linda fiesta”, argumentó el Intendente Pablo Silva.

La revista comenzará a las 15:00 horas en Avenida Kennedy con calle Gobernador Pedro de los Álamos. Hacia el sur pasará por la tribuna oficial, la cual estará ubicada en Avenida República de Chile, mirando hacia la Cordillera. Las tropas continuarán por Avenida España, terminando en la calle Germán Ibarra.

La primera autoridad regional llamó a la comunidad a ser parte de esta gran fiesta ciudadana por la Batalla de Rancagua “Hacer un llamado a toda la comunidad a que participe, vamos a tener graderías en algunos sectores para más de 2 mil personas, en otros lugares va a estar abierto para que la gente se ubique y pueda disfrutar del desfile, no se requiere de ninguna invitación especial para que la gente disfrute del espectáculo donde van a participar las escuelas matrices, 53 colegios y las instituciones, por lo tanto va a ser un desfile muy lindo”.



DESVIO DE TRÁNSITO DEL DESFILE DEL 2 DE OCTUBRE

A las 10:00 horas del domingo 2 de octubre comenzarán los desvíos por el desfile que conmemora la Batalla de Rancagua, los que se extenderán por toda la jornada, así lo informó el Jefe de la Primera Comisaría de Carabineros de Rancagua, Patricio Tirado “hemos tenido varias reuniones con el Seremi de Transporte, Intendencia, Municipalidad de Rancagua, Brigada de Ejército, para buscar el mejor lugar para desarrollar esta actividad y que no afecte tanto a la comuna de Rancagua, por lo que hemos diseñado distintos cortes de tránsito y desvíos que se van a empezar a desarrollar a contar de las 10:00 am del 2 de octubre, para instalar las galerías por Avenida España”.

Expuso que los cortes precisamente van a ser en calle Kennedy a la altura de Los Alpes, “todo lo que viene del costado Norte a Sur va a tener un desvío por calle Los Alpes y pueden salir a calle Recreo o calle Illanes, para después continuar hacia el Sur”, apuntó Tirado.

El comandante llamó a la ciudadanía evitar transitar por esas vías si no es estrictamente necesario “Todo lo que es entre Los Alpes, Avenida Kennedy y posteriormente Avenida España, va a estar cortado en dirección Sur hasta la Alameda, no así desde la Alameda donde se va a cortar Alameda con Avenida España hasta calle Italia. En calle Italia hay una calle lateral donde se va a desviar hasta Avenida Grecia y en Avenida Grecia se puede doblar a la derecha y continuar hasta calle Recreo. Por calle Recreo tampoco hay ingreso hacia el Poniente, porque vamos a dejar una zona para vehículos y toda esa circunferencia va a estar todo cortado hasta Chorrillos. Desde Chorrillos hacia el Oriente va a estar todo habilitado”, informó el jefe de la Primera Comisaría de Rancagua.