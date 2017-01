División en el básquetbol nacional salpica a Tinguiririca

La Federación llamó a los clubes a postular a una nueva competencia profesional tras quiebre con la Liga Nacional. Mientras, desde la LNB, publicaron la programación del torneo.



Ricardo Obando

El sábado, Tinguiririca San Fernando presentará a su nuevo plantel profesional, pero, hasta el cierre de esta edición, aún no sabe en qué competencia jugará. La crisis, que se desató en el básquetbol chileno debido a disputas económicas entre la Federación, el Canal CDO y la Liga Nacional, tiene en ascuas a los colchagüinos.

Por la misma situación están pasando otras once instituciones, las que tienen todo listo para participar de la LNB, pero con lo ocurrido en las últimas horas, no hay certezas.

Al día de hoy, desde la Febachi, a través de su presidente Marcelo Casas, está gestionando un nuevo torneo, llamado Federado, con todos los recursos que iban a ser traspasados a la Liga. Esto es, viajes, arbitrajes y más. Estos dineros, que el ente rector del básquetbol nacional había solicitado al Instituto Nacional de Deportes, de momento se encuentran congelados, tras el retiro del proyecto. Es más, el canal de televisión que transmite anualmente la competencia, seguirá con su contrato ligado a la Federación. Por tanto, la actual Liga Nacional se queda sin financiamiento, y sin TV.

En todo caso, desde la presidencia de TSF, el mandamás Alejandro Piñats, firmó una misiva que llegó a las dependencias de la LNB, entregando todo su apoyo a la orgánica, a quienes les manifestó que “queremos respaldar la gestión de la mesa directiva de la LNB y entregar nuestro más irrestricto apoyo”.

Cabe consignar que, el martes, desde la Febochi hicieron el llamado a postular a este nuevo torneo, donde hay un cupo para doce instituciones, mientras que desde la LNB, oficializaron el fixture del campeonato ya planificado, ese que indica que Tinguiririca comenzaría la competencia el sábado 1 y domingo 2 de octubre frente a Ancud y Castro en San Fernando.

Ahora bien, en las últimas horas de ayer, se habría llegado a un acuerdo entre las partes, lo que sería comunicado este jueves, zanjando así una polémica que volvió a dividir al básquetbol nacional luego de un par de temporadas de absoluta calma.