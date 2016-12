En la región hubo baja adhesión al paro convocado por la Confusam

 De las 33 comunas que componen O’Higgins, sólo cuatro se adhirieron a la movilización nacional: Peumo, Quinta de Tilcoco, Placilla y Nancagua. El resto de las comunas tuvieron atención normal para sus usuarios.

Gisella Abarca

Fotos Hector Vargas

Una jornada normal de atención vivieron ayer los establecimientos de Atención Primaria de la Red Asistencial de O’Higgins. Esto porque de las 33 comunas que componen O’Higgins, sólo cuatro se adhirieron a la movilización nacional: Peumo, Quinta de Tilcoco, Placilla y Nancagua. El resto de las comunas tuvieron atención normal para sus usuarios, informó el Servicio de Salud O’Higgins.

Y es que para la jornada de ayer, la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) a nivel nacional realizó un llamado a paralización para los consultorios, en demanda de más recursos para dichos centros de salud.

La movilización de 24 horas buscaba manifestar las molestias del gremio en relación a los protocolos suscritos por la actual administración del Ministerio de Salud y entre las demandas de la agrupación figuran el financiamiento de la atención primaria y la mejora de las condiciones laborales en los establecimientos de salud rural, Sapus y SUR, además de la nueva de Ley de Incentivo al Retiro, así como dar a conocer su molestia por la propuesta del Gobierno de un reajuste salarial 2,9% nominal.

No obstante y a pesar que el llamado de los dirigentes nacionales del movimiento a no concurrir a los establecimientos durante el paro del viernes, la ciudadanía hizo caso omiso a esto y acudieron a sus centros de salud, los que fueron atendidos con total normalidad. Esto porque a pesar que el presidente nacional de la Confusam, Esteban Maturana, esperaba una adhesión alta la movilización, eso no se vio reflejado en esta región donde hubo una mínima adhesión.

RANCAGUA ATENDIÓ CON TOTAL NORMALIDAD

Uno de los Centros de Salud Familiar, que atendió con total normalidad fue Cesfam 2 Eduardo de Gayter, así lo dio a conocer la subdirectora, Mónica Parra “nosotros habíamos tenido noticias de este llamado a paro, pero acá está funcionando todo normal, todas las unidades críticas están atendiendo con normalidad, de hecho en la mañana tuvimos alta demanda de público, se resolvió todo el tema de las horas solicitadas, no hay adhesión al paro por lo menos en este consultorio”. Parra agregó que “de la gente que está asociada a Confusam, tuvieron su reunión por la mañana y como gremio tomaron la decisión de no adherir al paro”.

En tanto, la subdirectora Cesfam 5 Paula Loiza apuntó que “El consultorio no se adhirió al paro, al parecer hubo un llamado a deponer la movilización y este consultorio está funcionando de manera normal, todos los funcionarios están en su puesto de trabajo. Estamos trabajando 100%, con total normalidad”.

Ésta fue la tónica que se repitió en los seis consultorios de la ciudad capital, donde hubo nula adhesión al paro, informó el director de la División de Salud de la Corporación Municipal (Cormun) de Rancagua, José Antonio Cavieres “en los seis Cesfam, en el laboratorio y en todas las unidades de apoyo no hubo adherencia a la paralización convocada por Confusam, funcionaron normalmente todas las dependencias de los Cesfam de Rancagua”.