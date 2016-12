Invitan a apoyar en la declaratoria de Monumento Patrimonial del Hospital Mercedes

 Las autoridades hospitalarias convocan a la comunidad a ser parte de este trabajo y que ayuden en la colaboración, entrega de información, datos, etc., que permita completar los pasos para la declaratoria.

Con un nuevo hospital que supera el 45% de avance en su construcción, con funcionarios que se interiorizan del proyecto que pretende dotar a Chimbarongo de un moderno edificio de salud, aparece la interrogante ¿qué sucederá con el Hospital Mercedes de Chimbarongo?.

Preocupados por dar respuesta a esta pregunta es que se llevó a cabo una reunión entre la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud O’Higgins y las autoridades del histórico recinto, donde se planteó la importancia que representa el edificio para la comuna, emanó el compromiso de todas las partes para realizar la recopilación de los antecedentes que se requiere para presentar la carpeta técnica al Consejo de Monumentos.

Sin embargo, la tarea de proteger y resguardar la historia de este recinto no ha sido fácil; sólo se ha recopilado un escaso número de documentos e imágenes de los orígenes del hospital, por lo que las autoridades hospitalarias convocan a la comunidad a ser parte de este trabajo y que ayuden en la colaboración, entrega de información, datos, etc., que permita completar los pasos para la declaratoria.

“La reunión sirvió para aunar criterios y asumir compromisos en este importante tema. Sabemos que la tarea no es sencilla porque estamos en paralelo con la construcción de un nuevo establecimiento, por eso el apoyo de la comunidad se hace fundamental en seguir con esta labor de declarar al histórico edificio como Monumento Patrimonial”, señaló la directora del Hospital Mercedes, María Antonieta Matas.

La autoridad agregó “son muchas las ideas que se han generado en este último tiempo, pero debemos partir por recopilar todo antecedentes, documentos, fotografías y material histórico para poder presentar la carpeta técnica al Consejo de Monumentos Nacionales, lo que sería la primera parte para declarar al edificio en Monumento. Por eso, invito a la comunidad a que se haga parte de este proceso y nos apoye en esta loable iniciativa”, finalizó Matas.